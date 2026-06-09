 Misión de expresidentes vigila renovación institucional en Guatemala
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Misión de expresidentes vigila renovación institucional en Guatemala

La comitiva llegó al país para analizar de cerca cómo se consolida la legitimidad de las nuevas autoridades de la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y el TSE.

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La delegación internacional que visitó Guatemala para dar seguimiento a procesos de fortalecimiento democrático., Omar Solís/Emisoras Unidas
La delegación internacional que visitó Guatemala para dar seguimiento a procesos de fortalecimiento democrático. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Una misión de observación del Instituto para el Clima, la Democracia y la Inclusión (CDI), integrada por varios expresidentes latinoamericanos, inició este martes una segunda visita a Guatemala para monitorear los procesos de renovación en las instituciones clave de justicia y de control con el objetivo de garantizar el Estado de derecho frente a las amenazas continentales del crimen organizado.

La delegación busca dar continuidad al diálogo iniciado en febrero pasado y evaluar el impacto de los relevos ya concluidos en las cúpulas de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, el Ministerio Público (Fiscalía) y el Tribunal Supremo Electoral.

En ese sentido, la comitiva analizará de cerca cómo se consolida la legitimidad de estas nuevas autoridades tras haber asumido formalmente sus cargos.

De igual forma, la misión mantendrá bajo la lupa los próximos nombramientos del Contralor General de Cuentas, órgano de control y fiscalización pública, y de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, claves para garantizar el Estado de derecho tras las tensiones políticas vividas por los intentos de judicializar la asunción del presidente Bernardo Arévalo.

En ese sentido, el exvicepresidente de Colombia Oscar Naranjo (2017-2018) alertó en rueda de prensa sobre los peligros transnacionales que asedian a la región y que obligan a blindar el recambio de las cúpulas judiciales frente a las mafias.

"Estamos frente a un crimen organizado que, como nunca en América, ha crecido de manera tan acelerada hasta convertirse en un 'crimen organizado Estado', el cual muestra al mismo tiempo una faceta de integración transnacional", subrayó.

"Esta criminalidad ha abandonado lo que fue su motivación primigenia de acumular únicamente poder económico, y está combinando ese propósito original con una nueva meta: ejercer la gobernanza criminal", advirtió.

Misión destaca fortalecimiento institucional en Guatemala

Pese a los desafíos históricos de impunidad, la misión destacó un balance constructivo y calificó el fortalecimiento institucional guatemalteco como un ejemplo regional.

El expresidente costarricense y fundador del CDI, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), resaltó que, frente a la erosión democrática global, Guatemala avanza con una sociedad civil activa y un sistema judicial y electoral que busca blindarse de cara al ciclo de comicios de 2027.

Durante 2026, Guatemala enfrenta un ciclo de relevos institucionales que abarca tanto los procesos concluidos en justicia como las designaciones pendientes en la Contraloría General de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, en septiembre se producirán cambios en la jefatura de la Superintendencia de Bancos, órgano de control del sistema financiero, y en la presidencia del Banco de Guatemala (Central).

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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