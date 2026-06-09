El Salvador golea a la Selección Femenina de Guatemala

La selección femenina de Guatemala vivió una tarde para el olvido al caer goleada 1-5 frente a El Salvador en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA femenina. El encuentro se disputó en el Estadio Revolución, ubicado en el campus central de la Universidad de San Carlos, donde la afición guatemalteca presenció una de las derrotas más dolorosas recientes de la Azul y Blanco.
El combinado nacional afrontó el compromiso con varias ausencias importantes. Futbolistas clave como Ana Lucía Martínez y Andrea Álvarez no estuvieron disponibles debido a que recientemente concluyeron sus temporadas con sus respectivos clubes. A pesar de ello, Guatemala presentó una base competitiva integrada por jugadoras destacadas como Aisha Solórzano, María Amanda Monterroso, Samantha López y Acacia Edwards, entre otras que habitualmente forman parte del proceso de selección.
El Salvador golea a Guatemala
Sin embargo, la superioridad de El Salvador fue evidente durante gran parte del encuentro. Las visitantes dominaron las acciones y aprovecharon sus oportunidades para construir una amplia ventaja en el marcador. Danya Gutiérrez abrió la cuenta para las salvadoreñas, mientras que Brenda Cerén firmó un doblete. Abigail López y Mya Ulloa completaron la goleada. Por Guatemala, Aisha Solórzano anotó el tanto que significó el empate momentáneo, aunque la reacción local fue insuficiente para cambiar el rumbo del partido.
Este amistoso representó el primer compromiso de Guatemala desde la fecha FIFA de abril, cuando quedó eliminada en el Clasificatorio W de Concacaf rumbo a la fase final de las eliminatorias para la Copa Mundial Femenina de 2027, que se celebrará en Brasil. En aquella ocasión, Costa Rica volvió a convertirse en un obstáculo para las aspiraciones guatemaltecas.
La contundente derrota ante El Salvador vuelve a encender las alarmas en el futbol nacional, donde tanto las selecciones femeninas como masculinas continúan enfrentando dificultades para alcanzar resultados consistentes a nivel internacional.