Suchitepéquez y Comunicaciones empatan en Mazatenango

Tras ocho años de estar en la Liga Primera División de Guatemala, el Deportivo Suchitepéquez regresó este domingo a jugar un partido de Liga Nacional con el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura 2026, el cual arrancó el pasado viernes y que deja como líder, por diferencia de gol, al Antigua G. F. C. de Mauricio Tapia. El rival de turno fue el histórico Comunicaciones.
El estadio Carlos Salazaar Hijo de Mazatenango en el departamento de Suchitepéquez lució sus mejores galas, y prácticamente con un escenario deportivo lleno, fue testigo del duelo entre "Venados" y Albos" que terminó con empate a cero goles.
Previo al partido hubo una situación inesperada en el graderío. Un aficionado local ingresó junto a su familia (esposa e hijos), pero llevaba puesta la camisola de Comunicaciones, y en el hombro una de Suchitepéquez. El ingreso del hincha fue cuestionado por la misma afición local, y tuvo que haber intervención de gente de la logística local para que el señor se cambiara de camisola. Al final, el sujeto se quitó la camisola de Comunicaciones y se puso la de Suchitepéquez para evitar algún tipo de incidente con el resto de los presentes.
Empate a cero goles
El partido tuvo un buen ritmo en su primera parte, pero las oportunidades de gol tardaron en llegar. Solo hubo dos, una por equipo, y las mismas se dieron superada la media hora de juego, donde ya la lluvia se hacía presente en el escenario deportivo.
El juego terminó en su primera etapa, los equipos se retiraron a la zona de camerinos, y cuando regresaron para darle actividad a la parte complementaria, el árbitro Diego Ojer habló con los capitanes y acordaron dar una espera de al menos 15 minutos debido a la tormenta eléctrica que afectaba Mazatenango, y que podría tener repercusión negativa en el juego.
Los jugadores retornaron a los camerinos y salieron 15 minutos después, cuando las condiciones habían mejorado, pero en ese instante, un problema en el encendido de una torre de iluminación demoró un poco más el arranque de la segunda parte.
A las 18:25 horas se dio por iniciada la segunda parte. Los jugadores intentaron abrir el marcador, pero el gol no se les daba, y parecía que el destino tenía ya establecido un empate en este compromiso.
Al final, el invitado especial no llegó, y los equipos debieron conformarse con un empate, el primero a cero goles y el segundo que se dio en esta primera fecha inaugural del Torneo Apertura 2026.
Al 82, una barrida de Diego Santis sobre Mafre Icuté terminó con un pisotón del jugador local sobre el visitante en el rostro y Diego Ojer expulsó a Icuté. Ante esa acción, Suchitepéquez solicitó la intervención del Football Video Support (FVS) y luego de tres minutos de revisión, Ojer ratificó su decisión e Icuté terminó saliendo expulsado del partido.
Ambos equipos vuelven a la actividad el próximo sábado 1 de agosto, Suchitepéquez visita a Mixco y Comunicaciones recibe a San Pedro.
La jornada 1
- Viernes 24 de julio: Antigua 3-1 Marquense (Jhosti Colindres, Agustín Maziero e Iván Mora / Arturo Ledesma)
- Viernes 24 de julio: Municipal 2-0 Mixco (César Archila y Cristián Hernández)
- Sábado 25 de julio: San Pedro 1-0 Xelajú (German Águila )
- Sábado 25 de julio: Aurora 0-1 Guastatoya (Javier Estrada)
- Sábado 25 de julio: Malacateco 1-1 Cobán Imperial (Roberto Meneses / Kenneth Valdez)
- Domingo 26 de julio: Suchitepéquez 0-0 Comunicaciones.