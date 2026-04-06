 Expertos piden criterios claros y transparencia en elección de fiscal general
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Expertos piden criterios claros y transparencia en elección de fiscal general

El proceso de selección del nuevo fiscal general en Guatemala enfrenta un llamado a la transparencia y a garantizar la idoneidad de los candidatos por parte de expertos y organizaciones.

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Área habilitada en el Palacio de Justicia para recibir impedimentos contra aspirantes a fiscal general. , Omar Solís/Emisoras Unidas
Área habilitada en el Palacio de Justicia para recibir impedimentos contra aspirantes a fiscal general. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El proceso para la elección de fiscal general en Guatemala enfrenta un llamado a la transparencia por parte de diversos sectores ciudadanos y organismos internacionales. El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) urgió a la comisión de postulación a garantizar que la selección se realice bajo criterios claros y que excluya a aspirantes que no cuenten con la idoneidad necesaria para liderar el Ministerio Público.

Esta instancia entregó dos informes a la comisión, en los que estableció los estándares mínimos para asegurar la integridad del proceso y un perfil profesional adecuado para la persona que asumirá el cargo. Jaime Arellano, uno de los miembros del PEI, destacó que el futuro fiscal general debe demostrar habilidades de análisis, liderazgo y capacidad para combatir la corrupción, el narcotráfico y la impunidad, retos destacados en el contexto actual de Guatemala.

Arellano también expresó la urgente necesidad de la ciudadanía de conocer quién será postulado y subrayó que, comparado con otros países, el Ministerio Público de Guatemala muestra resultados "muy débiles y pobres", con apenas un seis por ciento de judicialización de los casos asignados.

Tomando en cuenta que la comisión de postulación comenzó hoy con la fase de entrevistas, el experto insistió en la importancia de preguntar a quienes aspiran al cargo sobre las observaciones o tachas formuladas en su contra, tanto en lo profesional como en lo ético.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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