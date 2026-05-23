Valencia derrota al campeón Barcelona en cierre de temporada

En el estadio Mestalla de Valencia, el equipo de casa recibió al Barcelona en el cierre de la fecha 38 de La Liga, jornada que representó el cierre de la campaña 2025-2026, donde el título ya estaba definido desde semanas atrás, pero que el descenso sería uno de los protagonistas. Los dirigidos por Carlos Corberán buscaban un puesto en la Conference League -si Getafe y Rayo Vallecano no ganaban- y los de Hansi Flick cerrar la competición con los 97 puntos.
El partido comenzó intenso, pero poco a poco empezó a perder esa intensidad. Cuando se jugaba el 7, Diego López lanzó un balón arriba de la portería de Wojciech Szczesny, pero la jugada fue anulada por posición anulada.
Al 10, en una serie de desaciertos del Barcelona en su área, se salvó que el Valencia le marcara el primer tanto. Tras una equivocación de Balde, ni Hugo Duro, ni Luis Rioja, ni Unai Núñez encontraron la ruta del gol.
Balde tiró afuera contra el lateral de la red luego de una gran jugada, pero que no pudo definir ante la salida de Stole Dimitrievski en el 20.
Al 28 el partido volvió a tener emoción con un contragolpe bien armado por el Valencia. Javi Guerra asistió a Diego López, quien lanzó al arco, pero su remate pegó en la mano de Ronald Araujo; Guerra y Valencia pedían penalti, pero el árbitro dio continuidad al juego, y tras superar la primera media hora de juego, los mejores chances eran para el local.
Cuando se jugaba el 35, Gerard Martín fue atendido tras una hemorragia a la altura de la frente. Fue a un balón dividido con Rioja, el sevillano levantó demasiado la pierna y rozó con el taco en la frente del rival. Se quejó Flick, porque el árbitro no señaló nada. El jugador del Barcelona ingresó ya superados los 40 minutos de juego.
Cerrando el primer tiempo, minuto 44, el polaco Robert Lewandowski entró a cerrar un tiro de esquina y su remate se fue a pegar al paral, y con ello se perdía el primero del partido, el cual culminó sus primeros 45 minutos con igualdad en el marcador.
Victoria de Valencia, pero sin premio europeo
La segunda parte comenzó con una lesión de Diego López al 51, quien cayó mal y se llevó a las manos a la zona de la articulación de la rodilla. Al final, abandonó el terreno de juego por sus propios medios, evitando así usar la camilla.
Se abrió el portal de los goles. En un partido muy cerrado, tenía que aparecer una genialidad, y esa fue gracias a Robert Lewandowski, quien al 60 encontró una pelota centrada de Ferrán Torres.
Cinco minutos después del gol del polaco, cayó el gol del empate. Fue obra de Javi Guerra, quien al 65 hacía enloquecer a Mestalla. Era un resultado merecido, ya que los valencianos habían tenido grandes capítulos en el partido.
Al 70, la fiesta era total en Mestalla con el gol de Luis Rioja, quien logró definir un extraordinario gol cambiándole de palo al portero Wojciech Szczesny. Pese a la victoria parcial, el equipo de Carlos Corberán aún no lograba acceder a los puestos de Europa, y pasará una temporada más con las competencias locales: La Liga y Copa del Rey.
Cuando se jugaba el 76, el árbitro marcó penalti a favor de Valencia por una falta de Marc Bernal a Jesús Vázquez al ingreso del área grande, pero tras la revisión en el VAR, se determinó que sí hubo falta, pero fuera del área penalti y por ende, se marcó un tiro libre, el cual no le sacó provecho el cuadro de casa.
El partido cerró con gol de Guido Rodríguez al 90+7 para un contundente y meritorio 3-1 ante el campeón de La Liga.
Al final, ganó Valencia pero no logró el objetivo de clasificarse a la Conference League; el Barcelona se quedó con 94 puntos, a 6 del objetivo de los 100.
Resultados de la fecha 38
- Valencia 3-1 Barcelona
- Real Madrid 4-2 Athletic Club
- Real Betis 2-1 Levante
- Alavés 1-2 Rayo Vallecano
- Girona 1-1 Elche
- Getafe 1-0 Osasuna
- Celta de Vigo 1-0 Sevilla
- Mallorca 3-0 Oviedo
- Espanyol 1-1 Real Sociedad
- Villarreal vs. Atlético Madrid, domingo 24 de mayo a las 13:00 horas GT.
El podio en La Liga
- Barcelona, campeón
- Real Madrid, subcampeón
- Villarreal o Atlético Madrid (ambos tienen 69 puntos)
Junto al Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, el Real Betis logró ocupar casilla de Champions League para la temporada 2026-2027.
Descendidos: Mallorca, Girona y Oviedo.