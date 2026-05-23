 Piden precaución por lluvias en la Ciudad de Guatemala
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Piden precaución por lluvias intensas en la Ciudad de Guatemala

Autoridades de tránsito reportaron intensas precipitaciones en las zonas 9, 12 y 13 de la capital.

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Lluvias en la ciudad, PMT de Guatemala.
Lluvias en la ciudad / FOTO: PMT de Guatemala.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó intensas lluvias en la Ciudad de Guatemala durante este sábado, 23 de mayo de 2026. El comunicador pidió tener precaución y señaló que las precipitaciones son intensas en las zonas 9, 12 y 13.

Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala compartió imágenes de las lluvias en varios sectores, como la 7ª. avenida y 5ª. calle de la zona 13 capitalina. En este sector dos carros chocaron a causa de la poca visibilidad.

Las lluvias también afectaron la Calzada Aguilar Batres y 35 calle de la zona 11 capitalina. En todos los sectores, las autoridades de tránsito recomendaron precaución, por el asfalto mojado.

Por medio de fotografías, demostraron que las lluvias también fueron intensas en áreas como el bulevar Liberación y 14 avenida, cerca del Reloj de Flores.

Secuelas de las lluvias en el tránsito

Las autoridades agregaron que, como consecuencia de las fuertes lluvias, un árbol cayó en la Avenida Hincapié y 6ª. calle de la zona 13, sin que se reportaran personas lesionadas. Sin embargo, revelaron que la caída del madero obstaculizó el paso en el área, por lo que solicitaron usar rutas alternas.

La entidad de control vial también afirmó que envió personal para regular el paso vehicular y para retirar los escombros y partes del árbol que cayó sobre la vía pública. "Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona", recalcaron.

Otras entidades reguladoras del tránsito también se unieron al llamado para pedir a los conductores moderar la velocidad, encender sus luces y prender sus sistemas de parabrisas para evitar accidentes y personas heridas en el tránsito de la Ciudad de Guatemala.

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