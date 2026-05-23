 Familiares exigen justicia tras crimen contra Grecia Ramírez
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Familiares exigen justicia tras crimen contra Grecia Estrella Ramírez

Identifican a joven que fue encontrada sin vida en una vivienda de la colonia Bosques de San Sebastián, Retalhuleu.

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El crimen contra Grecia Ramírez consternó a la comunidad; familiares exigen respuestas., Redes sociales.
El crimen contra Grecia Ramírez consternó a la comunidad; familiares exigen respuestas. / FOTO: Redes sociales.

Autoridades confirmaron la identidad de una joven que fue encontrada sin vida dentro de una vivienda de la colonia Bosques de San Sebastián, en el departamento de Retalhuleu; afirmaron que la víctima mortal es Grecia Estrella Ramírez García, de 20 años. Según las investigaciones preliminares, el cuerpo presentaba señales de violencia, tras ser agredida con arma blanca, posiblemente cuchillo.

Medios locales destacaron el caso, afirmando que el deceso de la joven ha causado consternación en la comunidad y dolor en su familia. Agregaron que los allegados de Grecia exigen que justicia para que se esclarezca este caso.

Según los reportes a los que se tuvo acceso, el cuerpo sin vida de Grecia Ramírez fue encontrado el pasado viernes durante la noche. Ella fue encontrada en su habitación, indicaron los reportes preliminares.

Asimismo, las autoridades locales dieron a conocer que investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) ya realizan las diligencias correspondientes, para capturar a quien resulte responsable de este hecho violento.

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Investigan caso de Grecia Estrella

Tras darse a conocer el hallazgo, agentes de la PNC acordonaron la vivienda en donde fue encontrada Grecia Estrella. La fotografía de la casa acordonada con cinta amarilla circuló por varios medios locales en las redes sociales.

Las fotografías compartidas también sugieren que el crimen ocurrió en una vivienda cuyo segundo nivel está en proceso de construcción. En los alrededores del inmueble se puede apreciar que hay vegetación y otras casas vecinas con bastante distancia.

Por el momento se desconocen más detalles de las investigaciones. Se espera que en breve los familiares den a conocer detalles acerca de los servicios fúnebres en memoria de la joven de 20 años.

En otras noticias relacionadas con violencia en contra de la mujer, consulte: Agente de la PMT es agredida en San Miguel Petapa

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