 Video: Agente de la PMT es agredida en San Miguel Petapa
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Video: Agente de la PMT es agredida en San Miguel Petapa

La agresión contra la agente de la PMT de San Miguel Petapa quedó captada en video.

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La agente de la PMT se quejaba de dolor al principio del video., Captura de pantalla.
La agente de la PMT se quejaba de dolor al principio del video. / FOTO: Captura de pantalla.

Imágenes captadas en el municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala, mostraron como una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad fue agredida por una mujer. En el clip, una voz narra que la agresora descendió de un vehículo para arremeter contra la afectada.

Posteriormente, otro agente de la PMT masculino habla con la mujer, que enfurecida habla inconforme por las medidas de tránsito implementadas en el sector. En el video se alcanza a escuchar: "Le explicamos a ella de la mejor manera que nosotros por unos segundos pasamos ahí".

El agente de la PMT cuestiona a la supuesta agresora de la razón por la que atacó a la agente y ella le responde: "porque no escucha, no piensa".

"¿Cómo ponen a dar la vuelta aquí?", cuestionó la mujer captada en el video. Posteriormente, ella afirma: "Nos pone a dar la vuelta aquí y mire el tráfico que hay". Sin embargo, el agente de la PMT añade que no es necesario agredir a la persona.

"¿Ustedes se creen inteligentes?" cuestionó la mujer señalada como agresora, mientras vía radio se escuchaba que se tomarían las medidas legales correspondientes.

Camión consignado tras agresión a la PMT

Vía radio comunicador también se escucha que el camión en el que se transportaba la supuesta agresora sería consignado. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser convocados por los agentes encargados del orden vial.

La supuesta agresora vestía blusa celeste y pantalón de lona del mismo color. Al finalizar el video, se puede observar que también dialoga con los agentes de la PNC que llegaron al lugar.

Mientras tanto, la agente de la PMT se quejaba del dolor. Al inicio del video se puede observar a la afectada de rodillas en el suelo, posteriormente se reincorporó con alguna dificultad.

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