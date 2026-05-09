SAAS aclara gastos de seguridad de la familia presidencial

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) emitió un comunicado este sábado, 9 de mayo de 2026, para aclarar varios puntos en torno al tema de la familia presidencial. La entidad indicó que "ante la información que circula sobre gastos de protección a la familia presidencial, tiene la obligación de garantizar permanentemente la seguridad del presidente, la vicepresidenta y la de sus respectivas familias, según el Decreto Número 50-2003 del Congreso de la República de Guatemala".
Subrayaron que se debe cumplir la Ley de la SAAS, porque "incumplir esta obligación es incumplir la ley".
Contrario a lo que erróneamente se ha difundido, la SAAS no asocia vehículos ni montos de gasolina a las personas protegidas según su mandato legal, sino a las comitivas de seguridad que se encargan de la protección y movilización de los sujetos protegidos", agregaron.
La SAAS también informó que se usan estándares de funcionamiento para la apropiada protección de la familia presidencial, porque tiene asignada una comitiva de seguridad que trabaja por turnos para cubrir a los diferentes miembros de dos unidades familiares; es decir, ocho agentes para cada una de ellas, que se movilizan en cada cambio de turno entre la Ciudad de Guatemala y dos departamentos del occidente del país.
"Tomando en cuenta estos viajes semanales de los agentes, el consumo por día es de aproximadamente Q83 por vehículo. Comparativamente, los gastos referidos son menores a los reportados para familias presidenciales en administraciones previas", explicó la SAAS.
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SAAS pide no generar confusión
La difusión de información omitiendo los estándares de funcionamiento de la SAAS, genera confusiones que exponen indebidamente a las personas mencionadas", finalizó la SAAS.