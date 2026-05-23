 Microbús choca contra muro causando heridos en zona 18
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Microbús choca contra muro causando heridos en zona 18

Autoridades de tránsito reportaron que se implementó un cierre en el bulevar que conecta las colonias Maya y Limón de la zona 18 por un fuerte accidente vial.

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El automotor chocó contra un muro., Captura de pantalla.
El automotor chocó contra un muro. / FOTO: Captura de pantalla.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportaron un accidente vial en el bulevar que conecta las colonias Maya y El Limón de la zona 18, durante este sábado, 23 de mayo de 2026. Selvin Gómez, comunicador de esta instancia, indicó que un microbús chocó contra un muro de contención causando personas heridas, cuya cantidad no ha sido cuantificada.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que en el área hay una mujer gravemente herida y que la dirección exacta del siniestro es diagonal 25, frente al cementerio de Los Caracoles.

No hay paso de la colonia Maya hacia la colonia El Limón. Debe hacer uso del tramo que va hacia el bulevar San Rafael y salir a ruta El Atlántico", explicó Montejo, con lo que ocurrió en la zona 18.

Mientras tanto, Gómez pidió a los demás conductores y usuarios de la vía que den prioridad a los vehículos de los bomberos que van hacia el lugar para atender la emergencia.

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