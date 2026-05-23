Resultado Real Madrid vs. Athletic Club - Jornada 38 LaLiga

El estadio Santiago Bernabéu fue escenario de una noche cargada de emociones en la última jornada de LaLiga. Aunque el campeonato ya estaba definido desde fechas anteriores, el Real Madrid cerró su temporada con una victoria de 4-2 sobre el Athletic Club, en un partido que quedará marcado por las despedidas de varias figuras importantes de la institución merengue. Más allá del resultado, el ambiente estuvo dominado por la nostalgia y el reconocimiento a quienes dejaron una huella imborrable en el club.
En lo deportivo, el conjunto blanco mostró contundencia y efectividad frente a los "Leones" de San Mamés. Gonzalo García abrió el marcador con una gran definición, mientras que Jude Bellingham amplió la ventaja antes de que Kylian Mbappé y Brahim Díaz sellaran la victoria con otros tantos que desataron la ovación del público. El Athletic Club logró descontar gracias a Gorka Guruzeta y Urko Izeta, pero el resultado terminó siendo secundario ante la carga emocional que acompañó el encuentro de principio a fin.
Jornada emotiva en el Real Madrid
Uno de los momentos más conmovedores de la noche se produjo al minuto 68, cuando David Alaba abandonó el terreno de juego entre aplausos y cánticos de la afición madridista. El defensor austríaco, que llegó en 2021 procedente del Bayern Múnich, disputó su último partido con la camiseta blanca antes de finalizar su contrato en junio. Durante su etapa en el club conquistó importantes títulos, entre ellos dos ediciones de la UEFA Champions League, consolidándose como un futbolista clave dentro del vestuario y en la defensa merengue.
Sin embargo, el instante más emotivo llegó en la recta final del encuentro con la salida de Dani Carvajal. El histórico lateral derecho, uno de los canteranos más exitosos en la historia del Real Madrid, recibió una ovación interminable cuando fue sustituido por el joven Manu Serrano al minuto 82. Carvajal cierra una trayectoria legendaria tras disputar 451 partidos y conquistar 27 títulos con el primer equipo, incluyendo seis Champions League, récord que comparte con otras leyendas del club. Las lágrimas del futbolista y de muchos aficionados reflejaron el profundo vínculo construido durante años de entrega y éxitos inolvidables.
La jornada también marcó el final de la etapa de Álvaro Arbeloa como entrenador interino del Real Madrid. El técnico español ya había confirmado en conferencia de prensa que no continuaría en el banquillo tras asumir el cargo luego de la salida de Xabi Alonso en enero.
Aunque la temporada terminó sin títulos para los blancos, el cierre en el Bernabéu sirvió como homenaje para varias figuras que formaron parte de una etapa importante del club. Entre aplausos, cánticos y emociones a flor de piel, el madridismo despidió a algunos de sus protagonistas más queridos en una noche que quedará grabada en la memoria de sus aficionados.