Explosión en mina de carbón deja 90 muertos en China

Al menos 90 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas tras una fuerte explosión de gas ocurrida en una mina de carbón en la provincia de Shanxi, al norte de China, informaron medios estatales y autoridades locales.
El accidente ocurrió la noche del viernes en el yacimiento de Liushenyu, donde se encontraban 247 trabajadores al momento del incidente. Aunque la mayoría logró ser evacuada, decenas quedaron atrapadas bajo tierra luego de la explosión.
Equipos de rescate, integrados por cerca de 350 socorristas, se movilizaron rápidamente al lugar para buscar sobrevivientes y atender a los heridos. Según reportes oficiales, al menos 123 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, cuatro de ellas en estado grave.
Imágenes difundidas por la televisión estatal china mostraron a rescatistas trabajando entre humo y escombros, mientras ambulancias permanecían desplegadas en el área minera.
Uno de los sobrevivientes, identificado como Wang Yong, relató que vio una nube de humo y percibió un fuerte olor a azufre antes de perder el conocimiento. El trabajador aseguró que varias personas se asfixiaron por el humo tras la explosión.
Las autoridades confirmaron que este es el peor desastre minero registrado en China desde 2009, cuando otra explosión en una mina dejó 108 fallecidos.
Gobierno chino se pronuncia
Tras la tragedia, el gobierno chino ordenó endurecer las acciones contra actividades ilegales en el sector minero y anunció una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. El presidente Xi Jinping pidió movilizar "todos los recursos" para atender la emergencia y reforzar las medidas de seguridad laboral.
La prensa estatal indicó que en la mina se detectaron niveles elevados de monóxido de carbono, mientras continúan las investigaciones sobre posibles fallas en los protocolos de seguridad.
China continúa siendo el mayor consumidor mundial de carbón, pese al crecimiento de las energías renovables en el país.