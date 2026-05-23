 Explosión en mina de carbón deja 90 muertos en China
Internacionales

Explosión en mina de carbón deja al menos 90 muertos en China

Imágenes difundidas por la televisión estatal china mostraron a rescatistas trabajando entre humo y escombros.

Compartir:
Explosión en mina de carbón deja al menos 90 muertos en China., Captura de pantalla video de X.
Explosión en mina de carbón deja al menos 90 muertos en China. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Al menos 90 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas tras una fuerte explosión de gas ocurrida en una mina de carbón en la provincia de Shanxi, al norte de China, informaron medios estatales y autoridades locales.

El accidente ocurrió la noche del viernes en el yacimiento de Liushenyu, donde se encontraban 247 trabajadores al momento del incidente. Aunque la mayoría logró ser evacuada, decenas quedaron atrapadas bajo tierra luego de la explosión.

Equipos de rescate, integrados por cerca de 350 socorristas, se movilizaron rápidamente al lugar para buscar sobrevivientes y atender a los heridos. Según reportes oficiales, al menos 123 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, cuatro de ellas en estado grave.

Imágenes difundidas por la televisión estatal china mostraron a rescatistas trabajando entre humo y escombros, mientras ambulancias permanecían desplegadas en el área minera.

Uno de los sobrevivientes, identificado como Wang Yong, relató que vio una nube de humo y percibió un fuerte olor a azufre antes de perder el conocimiento. El trabajador aseguró que varias personas se asfixiaron por el humo tras la explosión.

Las autoridades confirmaron que este es el peor desastre minero registrado en China desde 2009, cuando otra explosión en una mina dejó 108 fallecidos.

Gobierno chino se pronuncia 

Tras la tragedia, el gobierno chino ordenó endurecer las acciones contra actividades ilegales en el sector minero y anunció una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. El presidente Xi Jinping pidió movilizar "todos los recursos" para atender la emergencia y reforzar las medidas de seguridad laboral.

La prensa estatal indicó que en la mina se detectaron niveles elevados de monóxido de carbono, mientras continúan las investigaciones sobre posibles fallas en los protocolos de seguridad.

China continúa siendo el mayor consumidor mundial de carbón, pese al crecimiento de las energías renovables en el país.

En Portada

Insivumeh pronostica condiciones climáticas inestables este fin de semanat
Nacionales

Insivumeh pronostica condiciones climáticas inestables este fin de semana

10:23 AM, Mayo 23
Anuncian posibles interrupciones eléctricas por mantenimientot
Nacionales

Anuncian posibles interrupciones eléctricas por mantenimiento

09:46 AM, Mayo 23
Video: Conductor conduce contra la vía y agrede a un agente de la PMTt
Nacionales

Video: Conductor conduce contra la vía y agrede a un agente de la PMT

09:01 AM, Mayo 23
Encuentran muerto a reconocido actor de Netflix tras días desaparecidot
Farándula

Encuentran muerto a reconocido actor de Netflix tras días desaparecido

11:23 AM, Mayo 23
Valencia derrota al campeón Barcelona en cierre de temporadat
Deportes

Valencia derrota al campeón Barcelona en cierre de temporada

03:02 PM, Mayo 23

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar