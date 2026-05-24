 El histórico Deportivo La Coruña vuelve a LaLiga española
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El histórico Deportivo La Coruña vuelve a LaLiga española

El "Súper Dépor", campeón de LaLiga en el año 2000 y semifinalista de Champions en 2004, volvió a la élite tras ocho años en categorías de ascenso.

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El histórico Deportivo La Coruña vuelve a LaLiga española - EFE
El histórico Deportivo La Coruña vuelve a LaLiga española / FOTO: Agencia EFE

Ocho años después de su último paso por la élite, el histórico Deportivo de La Coruña regresó este domingo a LaLiga tras vencer 0-2 al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. Bajo una intensa lluvia y en un escenario cargado de tensión, el conjunto gallego mostró personalidad, eficacia y madurez para sellar un ascenso largamente esperado por toda su afición. El gran protagonista de la jornada fue el joven Bil Nsongo, quien firmó un doblete que ya lo coloca en la memoria reciente del deportivismo.

El delantero camerunés, que comenzó la temporada en el Fabril y terminó consolidándose como una pieza fundamental para el técnico Antonio Hidalgo, golpeó por primera vez en el minuto 11. Tras una falta lateral ejecutada por Luismi Cruz y un grave desajuste defensivo del Valladolid, Nsongo apareció con oportunismo para abrir el marcador y encaminar el sueño blanquiazul. Aunque el conjunto local tuvo más posesión durante varios tramos del encuentro, nunca logró generar verdadero peligro sobre un Deportivo sólido y bien plantado.

Deportivo, histórico de LaLiga

Otro de los nombres decisivos del ascenso fue el guardameta Álvaro Ferllo. El portero, que llegó en el mercado invernal y rápidamente se ganó la confianza del cuerpo técnico, volvió a responder en el momento más importante de la temporada. Sus intervenciones ante Latasa evitaron cualquier reacción del Valladolid y mantuvieron intacta la ventaja visitante. Ferllo ya había sido héroe en jornadas anteriores, especialmente con su penalti detenido frente al Leganés y sus actuaciones clave contra el Andorra, consolidándose como uno de los pilares del equipo en el tramo final del campeonato.

Antes del descanso, Bil Nsongo volvió a aparecer para marcar el segundo tanto y dejar al Deportivo con una ventaja prácticamente definitiva. A partir de ahí, el equipo gallego administró el resultado con inteligencia y serenidad frente a un rival acelerado y falto de ideas. Solo una doble ocasión pucelana en el minuto 65 sembró algo de incertidumbre entre los aficionados coruñeses, pero la defensa respondió con firmeza. El pitido final desató la euforia de un club histórico que, tras años de sufrimiento y reconstrucción, vuelve por fin al lugar donde siente que pertenece: la Primera División.

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