SIT descarta intrusión a su infraestructura y refuerza medidas de seguridad cibernética

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) emitió un comunicado después de que en redes sociales comenzara a circular información sobre una posible filtración de credenciales de acceso a su página de Servicios Electrónicos. El organismo aclaró que realizó un análisis forense informático para determinar el origen de este incidente que generó inquietud entre los usuarios.
El informe preliminar indica que la filtración de credenciales surgió a partir de dispositivos infectados con software malicioso. Es decir, la situación se desencadenó fuera de la infraestructura técnica central de la SIT.
Según el reporte, no se detectó una intrusión directa hacia los sistemas institucionales. Por el contrario, los hechos apuntan a que las credenciales quedaron expuestas por la comprometedora actividad de malware en computadoras personales o dispositivos ajenos a la propia SIT, lo que después abrió la puerta para intentos de uso indebido de accesos en diversas plataformas digitales.
Acciones inmediatas tras conocer el incidente
Tan pronto la SIT conoció esta situación, implementó medidas inmediatas para salvaguardar la seguridad informática de la plataforma. Entre las prioridades estuvieron la protección de la integridad de los sistemas institucionales y la defensa de los datos que maneja el organismo. Las acciones orientadas a robustecer la seguridad incluyeron revisiones técnicas y refuerzos en los protocolos de acceso a sus plataformas electrónicas.
Aunque los especialistas de la Superintendencia continúan evaluando la magnitud y el alcance del incidente, la institución asegura que mantiene estrictas medidas para prevenir cualquier tipo de acceso no autorizado. Además, la SIT señaló que está fortaleciendo permanentemente las políticas y sistemas de seguridad para evitar situaciones similares en el futuro.
Análisis forense y prevención continua
El análisis técnico aún está en curso y el organismo mantiene activa la vigilancia y mejora de los controles de seguridad internos. Esta revisión exhaustiva tiene como objetivo detectar cualquier posible vulnerabilidad y garantizar la protección de la información tanto de la institución como de los usuarios que acceden a los servicios digitales.
La SIT reafirmó su compromiso con la protección de los datos y la continuidad de los servicios públicos tecnológicos. Recalcó que seguirá brindando información a la ciudadanía de manera oportuna y transparente, conforme avance el proceso de verificación técnica que está en marcha.
El incidente pone en evidencia la importancia de la seguridad digital y la necesidad de tomar precauciones con los dispositivos personales que se utilizan para acceder a plataformas públicas. La Superintendencia insta a la población a mantener sus equipos protegidos ante posibles amenazas informáticas y a mantenerse atentos ante nuevas comunicaciones oficiales sobre la evolución de este caso.