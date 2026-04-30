Mineduc analiza posible incidente de ciberseguridad; descartan fallas en sistemas

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que, tras recibir reportes sobre un posible incidente de ciberseguridad, personal especializado de la institución y del Gobierno se encuentra realizando el análisis técnico correspondiente para verificar la situación.
De acuerdo con la cartera educativa, las evaluaciones se desarrollan como parte de los protocolos de prevención y respuesta ante eventuales riesgos informáticos que pudieran afectar los sistemas institucionales.
Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se han identificado fallas ni vulneraciones de esta naturaleza en las plataformas electrónicas del ministerio. No obstante, indicaron que el monitoreo continúa de forma permanente para garantizar la seguridad de la información.