 Emplazamiento del STEG rompe negociación del pacto colectivo
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Nuevo emplazamiento del STEG rompe negociación del pacto colectivo, afirma el Mineduc

Giracca defiende cambios en educación y cuestiona postura del STEG.

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Fotografía que muestra a la ministra de Educación de Guatemala, Anabella Giracca, hablando en una entrevista con EFE en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Mariano Macz
Fotografía que muestra a la ministra de Educación de Guatemala, Anabella Giracca, hablando en una entrevista con EFE en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Mariano Macz

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) presentó un nuevo emplazamiento, acción que, según el Ministerio de Educación (Mineduc), marca el fin de la negociación del pacto colectivo y traslada el conflicto al ámbito judicial.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, señaló que esta medida confirma el papel de la dirigencia sindical en el proceso y aseguró que el recurso anterior ya había sido resuelto a favor de la cartera, lo que obligó al sindicato a presentar una nueva acción, esta vez de forma directa.

De acuerdo con la funcionaria, el planteamiento del STEG responde a intereses de su cúpula y no a la defensa del sistema educativo. "Con esta acción han roto la negociación y buscan proteger privilegios", afirmó.

Giracca también indicó que el nuevo emplazamiento pretende obstaculizar los procesos de destitución iniciados contra docentes que, según el Mineduc, abandonaron sus labores el año pasado y afectaron el derecho a la educación de miles de estudiantes.

Procesos continuarán conforme a la ley

No obstante, la ministra aseguró que dichos procesos continuarán conforme a la ley. Explicó que las acciones administrativas siguen su curso y que únicamente requieren la autorización final de un juez laboral.

Asimismo, destacó que las disposiciones emitidas por el juzgado aplican a ambas partes, por lo que no se pueden tomar medidas de hecho mientras el proceso esté vigente.

En su pronunciamiento, Giracca afirmó que el país se encuentra en una nueva etapa en materia educativa. "El derecho a la educación no se negocia", subrayó, al tiempo que hizo un llamado al magisterio a informarse y no dejarse influenciar por versiones que, según dijo, no se ajustan a la ley.

El Mineduc reiteró que continuará impulsando cambios en el sistema educativo y mejoras en las condiciones laborales de los docentes.

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