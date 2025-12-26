 Aumentan reportes de celulares robados y extraviados
Nacionales

Aumentan los reportes de celulares robados y extraviados en Guatemala

Casi 600 mil teléfonos móviles ingresaron a la Base de Datos Negativa de la SIT en los últimos años. Según las autoridades, esto refleja la colaboración activa en el combate al comercio ilegal de móviles.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Teléfonos celulares / FOTO:

Casi 600 mil teléfonos móviles han sido reportados como robados, extraviados o con irregularidades en Guatemala desde 2021, una cifra que evidencia el crecimiento de estos incidentes y la relevancia de la Base de Datos Negativa (BDN) de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el combate al comercio y uso ilegal de celulares.

La BDN suma 598 mil 914 registros entre 2021 y septiembre de 2025, consolidándose como un recurso fundamental para proteger a los usuarios frente a delitos relacionados con equipos móviles. Este sistema permite bloquear dispositivos reportados y evita su reactivación y venta dentro del país.

El auge de los reportes y la respuesta institucional

La base de datos muestra una tendencia creciente en el número de ingresos año con año. Según datos oficiales, los reportes anuales han variado, aunque en promedio se suman unos 120 mil nuevos casos cada año. Algunos periodos muestran picos significativos, en particular:

  • 2021: 154 mil 079 reportes, en su mayoría bloqueos efectuados por los operadores.
  • 2022: 125 mil 738 casos, de los cuales más de 36 mil correspondieron a denuncias ante el Ministerio Público.
  • 2023: 131,443 nuevas entradas, con el mayor número de denuncias formales (68,301).
  • 2024: 135,905 casos, resaltando 26,124 correspondientes a hurto.
  • 2025 (enero a mayo): 51,749, lo que supera un tercio del total registrado el año anterior.

De acuerdo con las autoridades, el creciente volumen de reportes refleja tanto una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de denunciar estos incidentes como una respuesta más activa de las autoridades frente a la problemática.

Celulares robados: Decomisan 63 teléfonos móviles en El Guarda

Los propietarios denunciaron que el GPS ubicaba sus aparatos en el Mercado del Guarda, luego de ser robados.

Principales motivos de ingreso a la BDN

Las razones específicas por las que los teléfonos ingresan en la BDN están encabezadas por bloqueos y reportes directamente gestionados por operadores y autoridades. Entre 2021 y 2025 se destacan los siguientes motivos:

  •  Bloqueo por operador: 328 mil 701 registros.
  • Denuncias presentadas ante el Ministerio Público: 184 mil 356 casos.
  • Hurto: 49 mil 068 dispositivos.
  • Robo: 36 mil 789 incidentes.

Si bien el robo y el hurto representan un porcentaje importante, la mayoría de ingresos proviene de reportes directos de operadores y acciones coordinadas con las autoridades. Según la SIT, esto demuestra un esfuerzo conjunto para frenar el mercado negro y limitar los riesgos para los usuarios.

"El crecimiento en los reportes subraya el papel clave que la BDN juega en fortalecer la seguridad digital en Guatemala y en obstaculizar el comercio ilegal de teléfonos móviles. La colaboración entre ciudadanía, operadores y autoridades ha marcado la diferencia en la prevención y rastreo de estos delitos", enfatizó la Superintendencia.

¿Cómo consultar si un teléfono está en la Base de Datos Negativa?

Los usuarios pueden revisar el estado del dispositivo ingresando el número IMEI en el portal oficial de la SIT: https://sit.gob.gt/servicios-en-linea/consulta-de-registros-por-imei/.

Se recomienda conservar el IMEI en un lugar seguro; este dato se obtiene marcando *#06# en el dispositivo.

* Con información de la SIT.

En Portada

Caso Melissa Palacios: CC tiene cinco días para resolvert
Nacionales

Caso Melissa Palacios: CC tiene cinco días para resolver

09:48 AM, Dic 26
Congreso envía informe sobre el Presupuesto 2026 a la CCt
Nacionales

Congreso envía informe sobre el Presupuesto 2026 a la CC

10:03 AM, Dic 26
Roberto Hernández es el nuevo director técnico de Xelajú M. C.t
Deportes

Roberto Hernández es el nuevo director técnico de Xelajú M. C.

09:55 AM, Dic 26
El campeón Antigua quedó concentrado para la final de vueltat
Deportes

El campeón Antigua quedó concentrado para la final de vuelta

08:48 AM, Dic 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpNoticias de GuatemalaPNCMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos