Aumentan reportes de celulares robados y extraviados

Casi 600 mil teléfonos móviles han sido reportados como robados, extraviados o con irregularidades en Guatemala desde 2021, una cifra que evidencia el crecimiento de estos incidentes y la relevancia de la Base de Datos Negativa (BDN) de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el combate al comercio y uso ilegal de celulares.
La BDN suma 598 mil 914 registros entre 2021 y septiembre de 2025, consolidándose como un recurso fundamental para proteger a los usuarios frente a delitos relacionados con equipos móviles. Este sistema permite bloquear dispositivos reportados y evita su reactivación y venta dentro del país.
El auge de los reportes y la respuesta institucional
La base de datos muestra una tendencia creciente en el número de ingresos año con año. Según datos oficiales, los reportes anuales han variado, aunque en promedio se suman unos 120 mil nuevos casos cada año. Algunos periodos muestran picos significativos, en particular:
- 2021: 154 mil 079 reportes, en su mayoría bloqueos efectuados por los operadores.
- 2022: 125 mil 738 casos, de los cuales más de 36 mil correspondieron a denuncias ante el Ministerio Público.
- 2023: 131,443 nuevas entradas, con el mayor número de denuncias formales (68,301).
- 2024: 135,905 casos, resaltando 26,124 correspondientes a hurto.
- 2025 (enero a mayo): 51,749, lo que supera un tercio del total registrado el año anterior.
De acuerdo con las autoridades, el creciente volumen de reportes refleja tanto una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de denunciar estos incidentes como una respuesta más activa de las autoridades frente a la problemática.
Principales motivos de ingreso a la BDN
Las razones específicas por las que los teléfonos ingresan en la BDN están encabezadas por bloqueos y reportes directamente gestionados por operadores y autoridades. Entre 2021 y 2025 se destacan los siguientes motivos:
- Bloqueo por operador: 328 mil 701 registros.
- Denuncias presentadas ante el Ministerio Público: 184 mil 356 casos.
- Hurto: 49 mil 068 dispositivos.
- Robo: 36 mil 789 incidentes.
Si bien el robo y el hurto representan un porcentaje importante, la mayoría de ingresos proviene de reportes directos de operadores y acciones coordinadas con las autoridades. Según la SIT, esto demuestra un esfuerzo conjunto para frenar el mercado negro y limitar los riesgos para los usuarios.
"El crecimiento en los reportes subraya el papel clave que la BDN juega en fortalecer la seguridad digital en Guatemala y en obstaculizar el comercio ilegal de teléfonos móviles. La colaboración entre ciudadanía, operadores y autoridades ha marcado la diferencia en la prevención y rastreo de estos delitos", enfatizó la Superintendencia.
¿Cómo consultar si un teléfono está en la Base de Datos Negativa?
Los usuarios pueden revisar el estado del dispositivo ingresando el número IMEI en el portal oficial de la SIT: https://sit.gob.gt/servicios-en-linea/consulta-de-registros-por-imei/.
Se recomienda conservar el IMEI en un lugar seguro; este dato se obtiene marcando *#06# en el dispositivo.
* Con información de la SIT.