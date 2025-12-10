Celulares robados: Decomisan 63 celulares en El Guarda

Autoridades desarrollaron operativos en el Mercado El Guarda, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, durante este miércoles (10/12/2025) y lograron ubicar un total de 63 teléfonos móviles que tienen reporte de haber sido robados. La PNC citó a los propietarios, quienes denunciaron que la señal satelital de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) aparecían en el citado centro de abastos.
Las autoridades resaltaron la importancia de la denuncia de las víctimas de robo y el seguimiento que se dio a las denuncias que señalaban El Guarda. De esa manera, el MP y la PNC buscaron localizar y recuperar los equipos terminales móviles en el referido lugar, para que sus dueños los recuperen.
El ente investigador agregó que como resultado se logró la incautación de 63 teléfonos celulares de los cuales no se acreditó su propiedad en El Guarda, donde ejecutaron los cateos. Sin embargo, la PNC y el MP coincidieron en "no" reportar capturas en el lugar de la ubicación de los aparatos.
Según las autoridades, al momento de notar la presencia policial y del ente investigador, los encargados de puestos informales se dieron a la fuga.
Objetivos en El Guarda
Según la fiscalía, el operativo tuvo por objetivo contrarrestar la incidencia criminal en el lugar. Además, aseguró que se verificará la procedencia de los teléfonos incautados, a efecto de localizar a los legítimos propietarios.
El Ministerio Público informó que los operativos fueron liderados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y también participó el personal de la Unidad contra el Robo de Terminales Móviles. Las acciones también fueron coordinadas por la Fiscalía Regional Metropolitana, con el actuar de la Policía Nacional Civil (PNC).
Con información del periodista Juan Carlos Chanta, de Emisoras Unidas FM.