Arévalo se pronuncia sobre situación en frontera con México

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este miércoles, 10 de diciembre, con respecto a la situación que existe actualmente en la frontera Guatemala - México, donde se han dado enfrentamientos que han dejado personas fallecidas y a un militar guatemalteco herido.
"Sobre Huehuetenango, en efecto tuvimos una serie de intento de incursión por parte de carteles mexicanos a territorio guatemalteco que fue efectivamente repelido por el Ejército de Guatemala", dijo durante la conferencia de prensa "La Ronda" que brindó desde el departamento de Chiquimula.
En cuanto a las denominadas "narcomantas" que se ha sabido que fueron colocadas en distintos lugares de la zona fronteriza y que incluyen advertencias, el funcionario consideró que son precisamente la expresión de la frustración que tienen de no poder operar libremente en territorio guatemalteco porque, según sus palabras, el país tiene presencia y cuenta con una estrategia de control territorial a cargo del Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil.
"En todo caso las personas a las que se refieren son personas a las que nosotros también estamos buscando, una de ellas inclusive tiene una solicitud de extradición", indicó el mandatario.
México y Guatemala refuerzan la seguridad fronteriza tras ataque del crimen organizado
El Gobierno de México informó ayer que se reforzó la coordinación con Guatemala tras el enfrentamiento armado registrado en la comunidad de Agua Zarca, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, donde un militar resultó herido durante un ataque atribuido a grupos del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existe intercambio de información con las autoridades guatemaltecas y que ya se desplegaron unidades del Ejército mexicano en la zona fronteriza para reforzar la vigilancia y apoyar en las labores de reconocimiento.
Harfuch añadió que el ataque se inscribe en la "dinámica delictiva" que domina esa franja limítrofe, donde distintos grupos disputan rutas para el tráfico de drogas y armas.
De acuerdo con el parte oficial del Ministerio de la Defensa de Guatemala, un oficial fue herido en un pie durante la agresión ocurrida en Agua Zarca, en la frontera entre ambos países.
En este sentido, el general de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que en la región operan al menos dos organizaciones: una célula vinculada al Cartel de Sinaloa y otra identificada como Cartel de Chiapas-Guatemala.
"Se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala se realizarán ese tipo de operaciones", afirmó Trevilla.