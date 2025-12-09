 Refuerzan seguridad fronteriza México-Guatemala tras ataques
Nacionales

México y Guatemala refuerzan la seguridad fronteriza tras ataque del crimen organizado

El secretario de Seguridad, Omar García, confirmó que existe intercambio de información con las autoridades guatemaltecas para abordar el tema.

Compartir:
El ejército realiza patrullajes en la zona fronteriza. , Foto X
El ejército realiza patrullajes en la zona fronteriza. / FOTO: Foto X

El Gobierno de México informó este martes que se reforzó la coordinación con Guatemala tras el enfrentamiento armado registrado en la comunidad de Agua Zarca, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, donde un militar resultó herido durante un ataque atribuido a grupos del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existe intercambio de información con las autoridades guatemaltecas y que ya se desplegaron unidades del Ejército mexicano en la zona fronteriza para reforzar la vigilancia y apoyar en las labores de reconocimiento.

Harfuch añadió que el ataque se inscribe en la "dinámica delictiva" que domina esa franja limítrofe, donde distintos grupos disputan rutas para el tráfico de drogas y armas.

De acuerdo con el parte oficial del Ministerio de la Defensa de Guatemala, un oficial fue herido en un pie durante la agresión ocurrida en Agua Zarca, en la frontera entre ambos países.

Operación de grupos criminales

El general de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que en la región operan al menos dos organizaciones: una célula vinculada al Cartel de Sinaloa y otra identificada como Cartel de Chiapas-Guatemala.

"Se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala se realizarán ese tipo de operaciones" , afirmó Trevilla.

Por su parte, García Harfuch subrayó que este tipo de agresiones no es aislado y que refleja la pugna entre organizaciones criminales por control territorial, a la vez que reiteró que México mantiene su compromiso de cooperación bilateral en materia de seguridad y que continuará fortaleciendo la presencia institucional en los puntos más vulnerables.

El incidente ocurre en un contexto de tensión creciente en la región fronteriza entre México y Guatemala, donde este año se han registrado otros episodios de violencia asociados al tráfico de drogas.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodast
Nacionales

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas

10:52 AM, Dic 09
Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemalat
Deportes

Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemala

10:35 AM, Dic 09
Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masaguat
Nacionales

Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masagua

09:17 AM, Dic 09
Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracranealt
Farándula

Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracraneal

09:04 AM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos