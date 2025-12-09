 Operativo en Huehuetenango: Detenido y Armas Decomisadas
Nacionales

Operativo en Huehuetenango: Un detenido y armas y explosivos decomisados

Ayer se reportaron tiroteos en el área fronteriza Guatemala México.

Un capturado y armas decomisadas tras operativo en Huehuetenango.
Un capturado y armas decomisadas tras operativo en Huehuetenango. / FOTO:

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en las últimas horas se implementó un operativo en el departamento de Huehuetenango, en el marco del cual fue capturado un hombre y se decomisaron diferentes indicios, incluidas armas y explosivos.

Según el informe emitido, luego del trabajo interinstitucional realizado fue capturado Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, quien fue localizado en un sector de Agua Zarca, en el municipio de Santa Ana Huista, de la referida localidad.

Este individuo portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones. Además, fue sorprendido cuando pretendía internarse del lado mexicano.

La PNC dio a conocer que luego de un rastreo en esa zona fueron localizados diferentes indicios, incluidos:

  • Tres drones, uno de ellos con valor estimado en Q200 mil.
  • Cuatro fusiles AK-47.
  • 1 pistola 9 mm.
  • Varias municiones de alto calibre.
  • 12 tolvas para fusil.
  • Cuatro radios portátiles.
  • Dos chalecos antibalas.
  • 50 explosivos.
  • Bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov.
  • Fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría.

Enfrentamiento en la frontera

Un soldado guatemalteco resultó herido ayer durante un enfrentamiento armado con supuestos narcotraficantes mexicanos en una comunidad fronteriza entre Guatemala y México, informó el Ejército.

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) precisó que la balacera se registró en la comunidad de Agua Zarca, en el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, limítrofe con México.

Una portavoz del Ejército detalló que presuntos grupos armados ingresaron a territorio guatemalteco desde el lado de Huehuetenango y San Marcos, realizando disparos contra varias comunidades.

Agregó que en ese momento soldados del Ejército realizaban patrullajes de rutina en Agua Zarca, donde se produjo el choque que dejó un militar herido en una de sus extremidades inferiores, aunque "está fuera de peligro".

Tras el incidente, unidades de la Fuerza Armada reforzaron las medidas de seguridad en el área para garantizar la protección de las comunidades.

Las autoridades guatemaltecas realizan coordinaciones con la Secretaría de Defensa Nacional de México, en apego a la obligación del Ejército de garantizar la soberanía del país.

Se sospecha que el grupo armado que ingresó a Guatemala pertenece al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no se ofrecieron más detalles al respecto.

