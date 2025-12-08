Militar guatemalteco herido tras enfrentamiento en frontera

Las autoridades confirmaron este lunes, 8 de diciembre, que un elemento del Ejército guatemalteco resultó herido en el marco de un enfrentamiento armado que se registró en el departamento de Huehuetenango. El hecho ocurrió en la línea divisoria entre Guatemala y México.
Pamela Figueroa, portavoz del Ministerio de la Defensa Nacional, indicó que presuntos grupos armados ilegales ingresaron en horas de la mañana al territorio guatemalteco, en el área fronteriza, específicamente en los municipios de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos.
"Estaban realizando disparos con armas de fuego en contra de diferentes comunidades del área. Soldados del Ejército de Guatemala se encontraban llevando a cabo patrullajes de rutina en la aldea Agua Sarca, Huehuetenango, y un oficial resultó herido en una de sus extremidades inferiores", explicó.
La atención para el militar lesionado fue coordinada. Además, se confirmó por parte de la vocera que su estado de salud es "fuera de peligro".
Hallan explosivos y equipo de vigilancia
Las unidades militares guatemaltecas reforzaron las operaciones en el área tomando en cuenta el acto de violencia ocurrido en las primeras horas de este lunes. Por ello, se implementaron patrullajes de seguridad con el objetivo de garantizar la protección a las comunidades.
Derivado de estas acciones se localizó armamento, explosivos y accesorios, al igual que equipo de vigilancia (drones), los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Según Figueroa, se realizan las coordinaciones necesarias con la Secretaría de Defensa Nacional de México para darle seguimiento a este incidente.
Finalmente, la funcionaria del Ejército indicó que esa institución reafirma su compromiso de garantizar la soberanía del territorio nacional y salvaguardar la vida de la población.
* Con información de Lester Ramírez y Omar Solís, Emisoras Unidas.