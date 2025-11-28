 Arévalo: Ejército debe estar libre de intereses políticos
Nacionales

Arévalo pide al Ejército mantenerse "libre de intereses políticos"

El mandatario, quien es el comandante general del Ejército, sostuvo que el proyecto de nación que están construyendo requiere de un Ejército fuerte, confiable y visionario.

El presidente Bernardo Arévalo participó en el acto de ascensos de cuatro coroneles del Ejército., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo participó en el acto de ascensos de cuatro coroneles del Ejército. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, instó este viernes al Ejército a mantener su papel apolítico y su compromiso con la seguridad democrática, al asegurar que la institución debe estar "libre plenamente de intereses externos y políticos".

"Nuestra institución armada solo puede lograr objetivos y cumplir su misión si está libre plenamente de intereses externos y políticos", afirmó Arévalo durante el acto oficial de ascenso de cuatro coroneles al grado de generales de División.

En la sede del Ministerio de la Defensa Nacional, el mandatario, quien es el comandante general del Ejército, sostuvo que el proyecto de nación que están construyendo "requiere de un Ejército fuerte, confiable, visionario y capaz de ejercer su papel apolítico".

Arévalo aseguró que el ascenso de los cuatro militares "no es un reconocimiento individual, sino parte del pilar de la estrategia que estamos desarrollando en la misión de defensa y progreso del país".

Resaltó que este proceso se realizó "con total integridad" porque "ningún político, ningún grupo de interés particular y ninguna fracción extremista ha tenido injerencia".

"Lo que ha existido es respeto absoluto a la institución, a sus tradiciones y al orden interno que ha guiado por generaciones la carrera militar", subrayó el gobernante.

El presidente manifestó que los generales ascendidos representan la visión para conducir al Ejército a la etapa de transformación que se busca y que su mayor desafío será servir a la patria con lealtad y disciplina.

Resalta fortalecimiento de la institución

Por su parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, expuso que los ascensos reafirman la confianza en las Fuerzas Armadas para enfrentar la transformación e impulsar el desarrollo del país.

"El Ejército continúa avanzando con profesionalismo y cumpliendo plenamente las directrices dentro del marco democrático y orientando el trabajo de una institución más comprometida con el pueblo", expresó Sáenz.

El jefe militar enfatizó que "necesitamos fortalecer nuestro accionar en el marco de la seguridad democrática, que es la base para actuar con apego a la ley, respeto a los derechos y firmeza ante las amenazas que ponen en riesgo a la nación".

"Estamos construyendo un Ejército moderno y comprometido con la defensa y la nación", afirmó al insistir en que la institución "está en una ruta de transformación histórica".

* Con información de la agencia de noticias EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7

