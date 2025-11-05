 Militares procesados por sustracción de armamento en Petén
Nacionales

Militares enfrentarán proceso por caso de armamento sustraído en Petén

Se les sindica de diferentes delitos, incluido hurto agravado e incumplimiento de deberes.

condena-sentencia-emisoras-unidas.webp,
condena-sentencia-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Petén resolvió este miércoles, 5 de noviembre, ligar a proceso penal a cuatro miembros del Ejército de Guatemala, a quienes se les sindica de la sustracción de armamento del Comando Aéreo del Norte, ubicado en esa localidad.

El Ministerio Público (MP) lleva a cabo el proceso de investigación de este caso, el cual surgió de una denuncia recibida por la Fiscalía de Distrito de Petén, que realizó las primeras diligencias y logró individualizar a los sindicados como presuntos responsables.

Actualmente, se ha sumado al proceso de averiguación de los hechos la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que fue la encargada de presentar los indicios racionales ante el órgano jurisdiccional para respaldar los señalamientos contra los implicados.

Tras analizar los argumentos de las partes que fueron presentados durante la audiencia de primera declaración, el juzgado resolvió dictar auto de procesamiento contra tres de los sindicados por los delitos de hurto agravado e incumplimiento de deberes. Estas personas fueron enviadas a prisión preventiva.

Mientras que el otro militar enfrentará proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes, y fue beneficiado con medidas sustitutivas.

El caso se encuentra bajo reserva, por lo que no se ampliaron más detalles con respecto a la diligencia, misma que se desarrolló a puerta cerrada.

Detalle del armamento robado

El pasado 26 de octubre, el MP informó que hubo personas que sustrajeron armas propiedad del Ejército de Guatemala. Además, indicó que dentro del equipo faltante se incluye:

  • 55 fusiles.
  • 14 mil 420 municiones calibre 5.56 mm.
  • 92 tolvas con 35 cartuchos cada una.
  • 19 tolvas de 20 cartuchos cada una.
  • Tres lanzagranadas.

Según el MP, los ilícitos habrían sido trasladados del almacén de armas hacia el exterior con fines de venta ilícita.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

