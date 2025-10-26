MP confirma cuatro capturas por robo de armas del Ejército

Después de los allanamientos ejecutados por el Ministerio Público (MP), en el marco del caso de robo de armas del Ejército de Guatemala en el Comando Aéreo del Norte de Petén, el ente investigador confirmó la captura de cuatro personas. El MP aseguró que los operativos coordinados por la Fiscalía Regional IX y la Fiscalía del Distrito de Petén se desarrollaron en seguimiento a la denuncia presentada.
El MP agregó que en total se buscaba ejecutar cinco órdenes solicitadas a un juez competente y que las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro se hicieron de forma simultánea en los municipios de Flores, San Benito y San Francisco, del departamento de Petén.
Asimismo, reveló que hicieron otras averiguaciones en el departamento de Quetzaltenango, donde " se incautaron diversos indicios que fortalecerán la investigación; entre estos, ocho teléfonos celulares". Los encargados del procedimiento también efectuaron "el procesamiento, análisis y documentación fotográfica de los escenarios criminales, identificación de posibles rutas de escape, localización de cámaras de videovigilancia y entrevista a posibles testigos".
Detalle del armamento robado
El MP informó que "personas no individualizadas sustrajeron armas propiedad del Ejército de Guatemala", entre estas:
- 55 fusiles,
- 14 mil 420 municiones calibre 5.56 mm,
- 92 tolvas con 35 cartuchos cada una,
- 19 tolvas de 20 cartuchos cada una,
- Tres lanzagranadas.
Según el MP, "los ilícitos habrían sido trasladados del almacén de armas hacia el exterior con fines de venta ilícita". Finalmente, la fiscalía informó que el expediente está bajo reserva judicial.