 CC da plazo por oficios contra el partido Semilla
Nacionales

CC da plazo por oficios contra el partido Semilla

El plazo de la CC es para que el presidente y el Congreso informen sobre el cumplimiento del amparo 6175-2023.

Compartir:
Corte de Constitucionalidad,
Corte de Constitucionalidad / FOTO:

El abogado, Édgar Ortiz Romero, informó que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio 12 horas al presidente y al Congreso de la República para informar acerca del cumplimiento del amparo 6175-2023, que garantizó el respeto al resultado electoral de 2023. El profesional del derecho aseguró que, con esta resolución, la Corte ya podría hacer sesiones y resolver al respecto.

Tal vez no lo sabías, pero algo muy grave está ocurriendo en Guatemala. El juez Freddy Orellana ha mandado dos oficios: uno al Congreso y otro al Registro de Ciudadanos, donde dice que el partido Semilla es nulo", advirtió Ortíz.

El abogado explicó que eso significa que el juez Freddy Orellana "pretende desconocer las elecciones y declarar el partido nulo, o sea, que nunca existió". "Por lo tanto, pretende desconocer al presidente, a los diputados y a los alcaldes que han sido legítimamente electos en las urnas en 2023".

"Pero no lo vamos a permitir", declaró el abogado, al asegurar que junto con al profesional del derecho Goyo Saavedra presentarán un requerimiento de constitucionalidad para que se haga valer la histórica sentencia que les dio la razón el 14 de diciembre de 2023, "cuando intentaron dar un golpe de Estado y desconocer las elecciones".

Ortiz aseguró que esa sentencia dejó claro que nadie, menos un simple juez penal, puede interferir con lo que ya decidió el pueblo con su voto en 2023.

Argumenta defensa a la Constitución con el amparo

"Yo no voté por Arévalo, pero yo defiendo la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho", declaró Ortiz.

"Es deber ciudadano proteger las elecciones y proteger el voto de los guatemaltecos. En resumen, los oficios del juez Orellana violan la Constitución, la democracia y la sentencia que dictó la Corte", aseguró.

Finalmente aseguró que este tema "nos debe importar a todos los guatemaltecos".

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemala

Es una maqueta topográfica de gran precisión, elaborada con tecnología limitada para su época de fabricación.

En Portada

Arévalo anuncia una cadena nacional para este domingot
Nacionales

Arévalo anuncia una cadena nacional para este domingo

12:10 PM, Oct 26
Jude Bellingham da triunfo al Real Madrid en el clásico español t
Deportes

Jude Bellingham da triunfo al Real Madrid en el clásico español

11:22 AM, Oct 26
Melissa azota el Caribe como huracán categoría 4 que podría fortalecerse camino a Jamaicat
Internacionales

Melissa azota el Caribe como huracán categoría 4 que podría fortalecerse camino a Jamaica

10:04 AM, Oct 26
Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Thingst
Farándula

Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Things

07:36 AM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real MadridSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos