CC da plazo por oficios contra el partido Semilla

El abogado, Édgar Ortiz Romero, informó que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio 12 horas al presidente y al Congreso de la República para informar acerca del cumplimiento del amparo 6175-2023, que garantizó el respeto al resultado electoral de 2023. El profesional del derecho aseguró que, con esta resolución, la Corte ya podría hacer sesiones y resolver al respecto.
Tal vez no lo sabías, pero algo muy grave está ocurriendo en Guatemala. El juez Freddy Orellana ha mandado dos oficios: uno al Congreso y otro al Registro de Ciudadanos, donde dice que el partido Semilla es nulo", advirtió Ortíz.
El abogado explicó que eso significa que el juez Freddy Orellana "pretende desconocer las elecciones y declarar el partido nulo, o sea, que nunca existió". "Por lo tanto, pretende desconocer al presidente, a los diputados y a los alcaldes que han sido legítimamente electos en las urnas en 2023".
"Pero no lo vamos a permitir", declaró el abogado, al asegurar que junto con al profesional del derecho Goyo Saavedra presentarán un requerimiento de constitucionalidad para que se haga valer la histórica sentencia que les dio la razón el 14 de diciembre de 2023, "cuando intentaron dar un golpe de Estado y desconocer las elecciones".
Ortiz aseguró que esa sentencia dejó claro que nadie, menos un simple juez penal, puede interferir con lo que ya decidió el pueblo con su voto en 2023.
Argumenta defensa a la Constitución con el amparo
"Yo no voté por Arévalo, pero yo defiendo la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho", declaró Ortiz.
"Es deber ciudadano proteger las elecciones y proteger el voto de los guatemaltecos. En resumen, los oficios del juez Orellana violan la Constitución, la democracia y la sentencia que dictó la Corte", aseguró.
Finalmente aseguró que este tema "nos debe importar a todos los guatemaltecos".