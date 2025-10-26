Mapa en relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemala

En el Hipódromo del Norte de la zona 2 capitalina se encuentra el Mapa en Relieve de Guatemala, una obra construida entre 1904 y 1905 por iniciativa del entonces presidente Manuel Estrada Cabrera. El relato cuenta que la obra se edificó con propósitos educativos en la referida época.
El Mapa en Relieve de Guatemala llegó a sus 120 años de existencia en este 2025; la obra consta de una maqueta topográfica de gran precisión, elaborada con tecnología limitada para su época. La construcción fue inaugurada en octubre de 1905 y declarada como Patrimonio Cultural de la Nación en 1998.
La estructura se construyó en el Hipódromo del Norte, a un costado del Templo de Minerva, donde permanece hasta la fecha. El mapa tiene detalles de cada departamento del país, como sus volcanes, ríos, lagos, mares y otros aspectos geográficos de importancia.
La edificación está hecha con ladrillo, argamasa y un revestimiento de cemento. La base es de piedra, y en los espacios correspondientes a los océanos Atlántico y Pacífico se colocó piedra pómez.
Actividades por los 120 aniversario del Mapa en Relieve
Además, las curvas de nivel son de ladrillo, las líneas de los ferrocarriles de plomo y los puentes de acero. "El mapa cuenta con un depósito de 60 centímetros cúbicos que surte a los lagos y ríos mediante un sistema interno de corrientes de agua", afirman los detalles técnicos de construcción.
Por su 120 aniversario, el pasado sábado se realizaron varias actividades, desde hasta las 19:00 horas. Cabe mencionar que los amantes de esta edificación suelen hacer observación astronómica y recorridos guiados en este lugar.
La obra está ubicada al final de la Avenida Simeón Cañas, zona 2 capitalina, en el Hipódromo del Norte. El ingreso tiene un costo de Q5 para los guatemaltecos y Q25 para turistas.
Con información de la periodista Estela Noj de Emisoras Unidas FM