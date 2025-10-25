 Denuncian robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte
Nacionales

Defensa confirma robo de armamento militar en Comando Aéreo del Norte, Petén

MINDEF añadió que derivado del hallazgo, una persona fue puesta a disposición de las autoridades y se presentó una denuncia.

Instalaciones del Comando Aéreo del Norte., Comando Aéreo del Norte, Guatemala.
Instalaciones del Comando Aéreo del Norte. / FOTO: Comando Aéreo del Norte, Guatemala.

El Ministerio de la Defensa (MINDEF) confirmó este sábado 25 de octubre de 2025 que "se detectó el robo de armamento en las instalaciones del Comando Aéreo del Norte", por lo que activaron los protocolos internos para atender la situación. La institución castrense añadió que derivado del hallazgo, una persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes y se presentó una denuncia por ese caso.

En ese contexto, MINDEF publicó un comunicado para alertar de la situación y explicar que los hechos ocurrieron el pasado viernes 24 de octubre de 2025. Asimismo, explicaron que la sede donde se detectó el robo se ubica en el departamento de Petén.

"El Ejército de Guatemala reafirma su compromiso con la población guatemalteca, asegurando que este incidente será investigado y esclarecido conforme a la ley", finalizó el documento presentado por la cartera de la Defensa.

