Buscan desarticular bandas de narcomenudeo en Quetzaltenango

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que se desarrollan al menos 23 cateos en el departamento de Quetzaltenango, con el propósito de dar con integrantes de varias estructuras que se dedican al narcomenudeo. La entidad de seguridad compartió imágenes en las que evidencia que los allanamientos se desarrollan en viviendas particulares y algunos expendios de bebidas alcohólicas.
La PNC agregó que en las acciones policiales buscan ejecutar varias órdenes de captura, así como encontrar objetos ilícitos que puedan ser utilizados en contra de las bandas que se dedican al comercio ilícito de estupefacientes. En uno de los cateos, los uniformados entraron a un recinto que funciona como expendio de bebidas embriagantes.
El Ministerio Público (MP) aseguró que además se desarrollan otros operativos en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Jutiapa, Alta Verapaz, Petén y Quetzaltenango. Las autoridades también ejecutan una requisa en el Preventivo de Mujeres de Quetzaltenango.
El ente investigador informó que los operativos se realizan contra los delitos de narcotráfico, extorsión y corrupción. Además declararon que las acciones están a cargo de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana.
Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, también ejecutan las acciones de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.