 Buscan desarticular bandas de narcomenudeo en Quetzaltenango
Nacionales

Buscan desarticular bandas de narcomenudeo en Quetzaltenango

La entidad de seguridad explicó que realizan al menos 23 cateos en distintos puntos del citado departamento, por el comercio de drogas.

Compartir:
En una de las viviendas, los agentes de la PNC ingresaron con las armas desenfundadas. , PNC de Guatemala.
En una de las viviendas, los agentes de la PNC ingresaron con las armas desenfundadas. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que se desarrollan al menos 23 cateos en el departamento de Quetzaltenango, con el propósito de dar con integrantes de varias estructuras que se dedican al narcomenudeo. La entidad de seguridad compartió imágenes en las que evidencia que los allanamientos se desarrollan en viviendas particulares y algunos expendios de bebidas alcohólicas.

La PNC agregó que en las acciones policiales buscan ejecutar varias órdenes de captura, así como encontrar objetos ilícitos que puedan ser utilizados en contra de las bandas que se dedican al comercio ilícito de estupefacientes. En uno de los cateos, los uniformados entraron a un recinto que funciona como expendio de bebidas embriagantes.

El Ministerio Público (MP) aseguró que además se desarrollan otros operativos en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Jutiapa, Alta Verapaz, Petén y Quetzaltenango. Las autoridades también ejecutan una requisa en el Preventivo de Mujeres de Quetzaltenango.

El ente investigador informó que los operativos se realizan contra los delitos de narcotráfico, extorsión y corrupción. Además declararon que las acciones están a cargo de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana.

Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, también ejecutan las acciones de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.

Bomberos confirman el hallazgo de ocho cuerpos en ruta al Atlántico

Los restos humanos fueron hallados en al menos ocho bolsas plásticas bajo el puente San Juan de la ruta al Atlántico.

En Portada

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SPt
Nacionales

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SP

10:08 AM, Oct 25
Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palenciat
Nacionales

Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palencia

08:08 AM, Oct 25
Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvret
Internacionales

Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvre

09:30 AM, Oct 25
Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemalat
Deportes

Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemala

09:49 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadJuegos CentroamericanosEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos