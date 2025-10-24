Bomberos confirman el hallazgo de ocho cuerpos en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios confirmaron el hallazgo de ocho cuerpos, la tarde de este viernes 24 de octubre, los que estaban en bolsas plásticas, en costales y envueltos en sábanas, bajo el puente San Juan en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico.
De momento los bomberos trasladaron las bolsas con los restos a la superficie, para que el personal del Ministerio Público (MP) realice las diligencias correspondientes.
Hans Lemus vocero de Bomberos Voluntarios, detalló que fueron alertados a través del número de teléfono 122, al llegar localizaron un bulto debajo del puente, pero al evaluar y realizar una búsqueda en el lugar localizaron ocho cuerpos envueltos en sábanas y encostalados.
El portavoz detalló que de momento se desconoce el genero de los cuerpos y algunos ya están en avanzado estado de putrefacción, ya que posiblemente tienen más de tres días de estar en el lugar.
Más de 15 bomberos trabajaron durante dos horas y medias para realizar el rescate de los cuerpos, dos cuerpos se encontraban el río y seis más se encontraban en una borda.
Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*