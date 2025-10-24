 Bomberos confirman el hallazgo de ocho cuerpos en ruta al Atlántico
Los restos humanos fueron hallados en al menos ocho bolsas plásticas bajo el puente San Juan de la ruta al Atlántico.

Bomberos localizaron los cuerpos de varias personas en bolsas plásticas., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos localizaron los cuerpos de varias personas en bolsas plásticas. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios confirmaron el hallazgo de ocho cuerpos, la tarde de este viernes 24 de octubre, los que estaban en bolsas plásticas, en costales y envueltos en sábanas, bajo el puente San Juan en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico

Las bolsas con restos humanos fueron localizadas bajo el puente San Juan kilómetro 21 ruta al Atlántico, la tarde de este viernes.

De momento los bomberos trasladaron las bolsas con los restos a la superficie, para que el personal del Ministerio Público (MP) realice las diligencias correspondientes.

Hans Lemus vocero de Bomberos Voluntarios, detalló que fueron alertados a través del número de teléfono 122, al llegar localizaron un bulto debajo del puente, pero al evaluar y realizar una búsqueda en el lugar localizaron ocho cuerpos envueltos en sábanas y encostalados. 

El portavoz detalló que de momento se desconoce el genero de los cuerpos y algunos ya están en avanzado estado de putrefacción, ya que posiblemente tienen más de tres días de estar en el lugar.

Más de 15 bomberos trabajaron durante dos horas y medias para realizar el rescate de los cuerpos, dos cuerpos se encontraban el río y seis más se encontraban en una borda. 

Mario Sisimit ya ha cumplido dos condenas y había recobrado su libertad en agosto, pero se vinculó nuevamente con hechos ilícitos.

Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

