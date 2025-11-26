Gobierno explica destino de préstamos aprobados por el Congreso

El Congreso de la República llevó a cabo una extensa sesión plenaria que se inició durante la tarde del martes 25 y finalizó hasta la madrugada del miércoles 26 de noviembre. En el marco de la misma fueron aprobadas diferentes iniciativas, incluida la que avala el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026 y una serie de préstamos.
El presidente Bernardo Arévalo consideró que se trata de buenas noticias para el pueblo de Guatemala, ya que se abre la vía a acciones que permitirán promover el desarrollo para los ciudadanos.
En ese sentido, señaló que la aprobación del Presupuesto no es la única buena noticia, sino que también el Congreso avaló otras iniciativas que, según sus palabras, demuestran la importancia que hay en el diálogo político y la búsqueda de consensos para avanzar en desarrollo y con transparencia.
"Por ejemplo, tenemos una nueva ley de asociación público-privada, que permitirá mejorar los servicios y proyectos de inversión del Estado para mayor bienestar de la población, multiplicando la disponibilidad de fondos y los mecanismos para poder desarrollar proyectos de forma ágil en el país", expresó.
Su pronunciamiento se dio durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde añadió que el Legislativo también aprobó cinco préstamos con destinos muy específicos, que son iniciativas que, según sus palabras, "claramente van a promover el desarrollo".
Destino de los fondos de los préstamos
De acuerdo con el gobernante, Bernardo Arévalo, los fondos provenientes de las líneas de financiamiento que fueron avalados por el Legislativo se asignarán para los siguientes proyectos:
- Préstamo por 250 millones de dólares para electrificación rural, una de las metas prioritarias del Gobierno que busca beneficiar 70 mil hogares y aumentar la cobertura eléctrica con la construcción de unas 5 mil nuevas líneas.
- Préstamo por 350 millones de dólares para la construcción de la carretera de Teculután-Mayelas, en el departamento de Zacapa, con el fin de ampliar a cuatro carriles uno de los ejes viales donde transita mercancía desde el Puerto Santo Tomás de Castilla (Atlántico). Este sector, según el gobernante, es "fundamental" para la comunicación del país.
- Préstamo por 400 millones de dólares para infraestructura rural y movilidad, y se estima que beneficiará a 5.1 millones de habitantes. "Porque mientras se invierte en carreteras principales y centrales, no se debe olvidar de los caminos rurales y vecinales que son fundamentales para las comunidades", enfatizó Arévalo.
- Préstamo por 50 millones de dólares que va a permitir avanzar en la digitalización del servicio público. El funcionario resaltó que esta inversión está enfocada en ir "quitando obstáculos y barreras burocráticas a la gestión y hacer que los ciudadanos cada vez que hagan trámites frente al Estado se encuentren con acciones más ágiles, transparentes y responsables".
- Préstamo por 300 millones de dólares que busca mejorar la calidad y la transparencia de los programas de protección social.