Congreso aprueba Presupuesto 2026: lo que debes saber

Con 139 votos a favor, el Congreso de la República aprobó en horas de la madrugada de este miércoles, 26 de noviembre, el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual asciende a Q163 mil 469 millones 328 mil 657.
La sesión plenaria en la que se conoció este y otros temas se inició en horas de la tarde de ayer y se extendió hasta este día. Fue aproximadamente a las 04:00 horas que se llegó a la aprobación en único debate y de urgencia nacional de la iniciativa 6625, que contenía el presupuesto.
La jornada duró 13 horas y en el marco de la misma también fueron aprobados siete decretos que, según el Legislativo, van enfocados en buscar el beneficio de los guatemaltecos, pues avalan la obtención de préstamos para asignar fondos a diferentes rubros.
Congreso destaca normas de transparencia para el gasto público
El Congreso destacó que el Presupuesto 2026 aprobado ordena los ingresos y egresos del Estado y garantiza la atención a la población guatemalteca en las principales áreas de inversión pública, como educación, salud y desarrollo social. Asimismo, fortalece el acceso a la energía y la seguridad.
"Busca aumentar la inversión pública para incentivar el desarrollo, con especial énfasis en educación, salud, agua y saneamiento, electrificación, caminos rurales, carreteras, puertos y aeropuertos que se traduce en manera concreta en bienestar para la población", añadió el organismo.
Entre los puntos que destacó es que se incorporaron medidas de transparencia y reglas para el uso adecuado de los recursos públicos, así como la eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal.
Contenido del presupuesto
Algunas de las asignaciones incluidas en el decreto aprobado incluyen:
- Q26 mil 935 millones para el Ministerio de Educación (Mineduc).
- Q16 mil 537.7 millones para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
- Q9 mil 560.4 millones para el Ministerio de Gobernación (Mingob).
- Q7 mil 140.2 millones para el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).
- Q4 mil 720 millones para Defensa Nacional (Mindef).
- Q4 mil 100 millones para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides.
- Q2 mil 640.8 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
- Q3 mil 308.8 millones para el Organismo Judicial (OJ).
- Q278.6 millones para el Corte de Constitucionalidad (CC).
- Q3 mil 840.0 millones para el Ministerio Público (MP).
- Q418.4 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
- Q381.1 millones para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
- Fondos para la construcción del Hospital General de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicado en Los Cipresales, zona 6, de la Ciudad de Guatemala. Se destinan Q2 millones para preinversión y Q30 millones para ejecución.
- Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, enfocada en el control y rehabilitación de personas privadas de libertad pertenecientes a estructuras criminales y maras. Los fondos serán asignados a la cartera de Defensa.
Tensión tras finalizar sesión
Varios diputados tuvieron complicaciones para salir de la sede del Congreso tras finalizar la sesión debido a un bloqueo de sindicalistas del área de salud que se mantenía en las afueras.
Los manifestantes se presentaron desde el pasado lunes y pernoctaron en el área para hacer una serie de peticiones a los legisladores. Sin embargo, esta madrugada surgieron molestias porque no se logró una enmienda que buscaban y que permitiría aprobar presupuesto para la dignificación salarial y traslado de personal a reglón permanente.
Fue necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil para que brindaran apoyo ante este incidente y finalmente los diputados lograron salir del Congreso.