 Rumbo a la aprobación del presupuesto 2026: retos y perspectivas
Nacionales

Rumbo a la aprobación del presupuesto 2026: retos y perspectivas

El director ejecutivo del Icefi, Ricardo Barrientos, habló de las "luces y sombras" del proyecto de Presupuesto 2026.

Compartir:
RICARDO BARRIENTOS,
RICARDO BARRIENTOS / FOTO:

La aprobación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, que asciende a Q163,783.4 millones, por parte del Congreso de la República de Guatemala, se encuentra en una etapa de intenso debate político y técnico.

La posibilidad de que sea aprobado antes de la fecha límite constitucional del 30 de noviembre es alta, pero su forma final y el proceso de su aprobación están sujetos a la dinámica legislativa y las presiones de diversos sectores.

En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó este martes 18 de noviembre sobre este tema con Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), especialista en política fiscal y exviceministro de Finanzas.

El experto indicó que, a diferencia de propuestas presentadas por Gobiernos anteriores, en el campo técnico es muy notorio que el proyecto que está en discusión actualmente muestra una mejora en la calidad y credibilidad en las proyecciones para la recaudación de impuestos del otro año.

"A nivel total, parece ser que con esta propuesta presupuestaria el Ejecutivo, del presidente Bernardo Arévalo, deja atrás casi cinco años consecutivos en los cuales se estaba mintiendo en el presupuesto. Vía subestimación en el presupuesto se colocaron montos que eran menores a lo que la realidad y la técnica apuntaba. Sin embargo, este es un aspecto positivo y esta va a ser la tónica en toda la propuesta presupuestaria, luces y sombras. Sin embargo, el detalle por impuesto de esos cálculos, cuando ya vemos cuándo se va a recaudar por impuesto, es que de nuevo lo vemos alterado y mal calculado", dijo.

En Portada

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundot
Nacionales

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo

10:21 AM, Nov 18
¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?t
Deportes

¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?

08:44 AM, Nov 18
CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacionalt
Nacionales

CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacional

09:22 AM, Nov 18
Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinidot
Nacionales

Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos "por tiempo indefinido"

07:38 AM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026Seguridad#liganacional#64VueltaaGuateEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos