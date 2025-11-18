Rumbo a la aprobación del presupuesto 2026: retos y perspectivas

La aprobación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, que asciende a Q163,783.4 millones, por parte del Congreso de la República de Guatemala, se encuentra en una etapa de intenso debate político y técnico.
La posibilidad de que sea aprobado antes de la fecha límite constitucional del 30 de noviembre es alta, pero su forma final y el proceso de su aprobación están sujetos a la dinámica legislativa y las presiones de diversos sectores.
En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó este martes 18 de noviembre sobre este tema con Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), especialista en política fiscal y exviceministro de Finanzas.
El experto indicó que, a diferencia de propuestas presentadas por Gobiernos anteriores, en el campo técnico es muy notorio que el proyecto que está en discusión actualmente muestra una mejora en la calidad y credibilidad en las proyecciones para la recaudación de impuestos del otro año.
"A nivel total, parece ser que con esta propuesta presupuestaria el Ejecutivo, del presidente Bernardo Arévalo, deja atrás casi cinco años consecutivos en los cuales se estaba mintiendo en el presupuesto. Vía subestimación en el presupuesto se colocaron montos que eran menores a lo que la realidad y la técnica apuntaba. Sin embargo, este es un aspecto positivo y esta va a ser la tónica en toda la propuesta presupuestaria, luces y sombras. Sin embargo, el detalle por impuesto de esos cálculos, cuando ya vemos cuándo se va a recaudar por impuesto, es que de nuevo lo vemos alterado y mal calculado", dijo.