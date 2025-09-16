ICEFI: Luces y sombras del Presupuesto 2026

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó su primer análisis técnico del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026 que presentó recientemente el Ejecutivo al Congreso de la República y este martes 16 de septiembre difundió los resultados.
La institución destacó que la proyección de ingresos tributarios para 2026 fue calculada apegándose a criterios y metodologías técnicas y, aunque la proyección del total de recaudación tributaria para 2026 es técnicamente correcta, la distribución por impuesto es cuestionable.
"El anexo 3 muestra que las autoridades reinciden en la práctica de sobreestimar los rubros de otros impuestos directos y otros impuestos indirectos, los cuales, en conjunto, en el proyecto de presupuesto para 2026 suman Q7,207.0 millones, monto a todas luces excesivo si se le compara con los Q15.8 millones recaudados en 2024, los Q12.2 millones que el Icefi estima cerrarán en 2025, o los Q13.0 millones proyectados por el Icefi para 2026", explicó.
Agregó que esta alteración en la distribución por impuesto de la proyección de recaudación para 2026 constituye una "falencia técnica" en términos de transparencia fiscal, y distorsiona los aportes constitucionales calculados con base en los ingresos ordinarios y otros destinos específicos de la recaudación de impuestos.
Además, como el principal elemento de preocupación de la propuesta, el Icefi identificó las disposiciones en el artículo 55 de la iniciativa de ley identificada con el número 6625, el cual contiene una ampliación presupuestaria preautorizada, permitiendo ejecutar en 2026 los saldos no ejecutados de los aportes ordinarios y extraordinarios a los Codedes.
También citó otras preocupaciones, entre estas, que la asignación presupuestaria propuesta para 2026 en educación sería de 3.2% del PIB, por debajo de la asignación vigente de 3.4% del PIB en 2025, mientras que para protección social se propone elevarla a 2.0% del PIB, superando la asignación vigente en 2025 de 1.8% del PIB, y para salud se propone sostener la de 2025 en 1.6% del PIB.
Por aparte, consideró como "acciones valiosas" la planificación que se tiene de instalar farmacias comunitarias nuevas, renovación de equipo e instalaciones de centros de salud y hospitales, de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, mayores asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en los Estados Unidos de América.
De igual forma, consideró positiva la asignación de Q155.0 millones al Ministerio de Energía y Minas tras la recuperación del campo petrolero de Xan, en Petén, luego que finalizara el contrato con la empresa Perenco.
En ese contexto, destacó que existen "luces y sombras", por lo que recomendó al Ejecutivo ampliar y profundizar su explicación sobre la propuesta. También instó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso dedicar tiempo y espacio suficientes para discutir y analizar a profundidad el proyecto.
Comisión legislativa analizará propuesta de presupuesto
El pleno del Congreso de la República remitió la semana pasada a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda la iniciativa 6625, que aprueba la ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, para que comience el proceso de análisis con el fin de que se pueda emitir en su momento el dictamen correspondiente.
La referida propuesta fue presentada el pasado 1 de septiembre por el organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). El proyecto, con un techo por Q163 mil 783.4 millones, contempla un aumento del 5.8% respecto del presupuesto vigente, que asciende a Q154 mil millones; es decir, serían Q9 mil millones más para el 2026.