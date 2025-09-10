 Presupuesto 2026: Enviado a Comisión de Finanzas
Nacionales

Proyecto de Presupuesto 2026 es remitido a comisión de Finanzas

En el Congreso se iniciará el análisis del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Las autoridades del Ejecutivo entregaron el pasado 1 de septiembre la propuesta de Presupuesto 2026 al presidente del Congreso, Nery Ramos.
Las autoridades del Ejecutivo entregaron el pasado 1 de septiembre la propuesta de Presupuesto 2026 al presidente del Congreso, Nery Ramos. / FOTO: Dayana Rashón/EU

El pleno del Congreso de la República remitió a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda la iniciativa 6625, que aprueba la ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, para que comience el proceso de análisis con el fin de que se pueda emitir en su momento el dictamen correspondiente.

La referida propuesta fue presentada el pasado 1 de septiembre por el organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), a las autoridades del Legislativo, incluido su presidente Nery Ramos.

El proyecto, con un techo por Q163 mil 783.4 millones, contempla un aumento del 5.8% respecto del presupuesto vigente, que asciende a Q154 mil millones; es decir, serían Q9 mil millones más para el 2026, si es aprobado.

En esa ocasión, el titular del Minfin, Jonathan Menkos, indicó que los retos en materia social involucran la necesidad de aumentar la cobertura y calidad de los servicios públicos y es justamente en ese sentido que se planteó aumentar el presupuesto del Estado.

Según el funcionario, mucho de ese incremento tiene que ver con mejoras en la recaudación, que permite tener distribuciones de gasto equilibradas y cumplir todo lo que manda la ley en materia de inversión.

Gobierno presenta proyecto de presupuesto 2026; supera los Q163 mil millones

El presidente Arévalo destacó que se trata de un presupuesto “justo y solidario” y anunció que hoy será presentada la propuesta al Congreso de la República.

Gobierno socializará propuesta de Presupuesto

Los diferentes aspectos del proyecto serán socializados por delegados del Gobierno ante la Comisión de Finanzas y Moneda. Menkos confirmó su asistencia para la primera reunión que se tendrá con los diputados que integran dicha sala legislativa en los próximos días.

"Hacemos una invitación al Congreso para que podamos tener un diálogo de altura que permita todo lo que este proyecto, al concretarse, puede ayudar. Y la importancia de tener un presupuesto aprobado cada año, porque abre la posibilidad de tener una mejor ejecución. Con visión de largo plazo, el presupuesto abona a la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también al crecimiento económico, empleo y desarrollo social", puntualizó el ministro el día de la entrega del proyecto al Legislativo.

