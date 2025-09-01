Presupuesto 2026: Gobierno propone más de Q163 mil millones

El Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo, presentó este lunes 1 de septiembre el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, por un monto que asciende a Q163 mil 783.4 millones de quetzales, superando al vigente.
En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que la propuesta creada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) será entregado en las próximas horas al Congreso de la República para iniciar con el análisis respectivo.
El mandatario destacó que se trata de un presupuesto justo y solidario y lo describió como una herramienta que permitirá construir un país más justo, capaz de responder a las aspiraciones de quienes lo habitan y hacer realidad los anhelos de una nación completa, que aspiran a construir una vida digna.
Según sus palabras, este proyecto es histórico y fundamental para el desarrollo de las políticas públicas que atenderán las necesidades del pueblo de Guatemala en el próximo año.
Por su parte, el titular del Minfin, Jonathan Menkos, describió el presupuesto público como el elemento más importante de la vida de una sociedad, porque permite encontrar las soluciones ante los retos y desafíos del desarrollo que se enfrentan.
"Este es el segundo proyecto de presupuesto diseñado durante la administración de Arévalo y conserva los rasgos más importantes de la política general de Gobierno y la búsqueda de un equilibrio para tener un presupuesto público que abone a un mayor crecimiento económico, más empleo, pero también a construir las condiciones de un mayor bienestar social", dijo.
El funcionario indicó que se sigue trabajando para fortalecer la administración tributaria y elevar la recaudación, lo que aseguró que ha dado resultados, pues hasta finales de agosto se observaban aproximadamente Q1 mil 400 millones por arriba de una meta que describió ya de por sí como ambiciosa.
En ese contexto, enfatizó que la política fiscal cuando se hace bien y se basa en buenos presupuestos, genera mayor crecimiento económico.
Detalles del Proyecto de Presupuesto 2026
En cuanto al proyecto del Presupuesto 2026, el ministro de Finanzas indicó que mantiene un ritmo alto y que cuenta con un "buen tamaño", siendo más potente con respecto al que se ha planteado en administraciones anteriores. Señaló que, aunque sigue siendo el más pequeño de Centroamérica y uno de los más pequeños del mundo, se continúa teniendo un presupuesto fuerte, robusto y capaz de transformar la sociedad en el corto, mediano y largo plazo.
En este hay un cambio del Producto Interno Bruto (PIB) de 16.4% a 16.2%, lo que representa una leve reducción que tiene mucho que ver con los procesos de inversión pública iniciados en 2025 y que irán culminando en 2026. Asimismo, se disminuye el déficit fiscal, pasando del 3.8% en 2025 al 3.3% en 2026.
Uno de los aspectos en los que está enfocada la propuesta es en no incrementar el gasto de funcionamiento, restringiéndolo, para que se dedique al cumplimiento de adquisición de equipamiento, materiales e insumos que permitirán mejorar calidad y cobertura de bienes y servicios públicos.
"Estamos mejorando los ingresos tributarios a partir de la mejora de la productividad. Mantenemos el consenso y el acuerdo político de que no habrá incrementos de impuestos, ni nuevos impuestos ni mayores tasas a los actuales. Esta mejora de la recaudación es fruto de una mejora e la administración tributaria", agregó Menkos.
En cifras
Con respecto a los techos presupuestarios propuestos para el próximo ejercicio fiscal y la comparación con los vigentes, el ministro compartió los siguientes datos:
|Entidad
|2025
|2026
|Variación absoluta
|Relativa
|Total
|154,836.6
|163,783.4
|8,946.8
|5.8
|Presidencia
|220.5
|246.0
|25.5
|11.6
|M. Relaciones Exteriores
|980.0
|1,250.4
|270.4
|27.6
|M. Gobernación
|8,272.8
|9,560.4
|1,287.6
|15.6
|M. Defensa Nacional
|3,860.0
|4,720.9
|860.9
|22.3
|M. Finanzas Públicas
|505.0
|590.3
|85.3
|16.9
|M. Educación
|25,650.0
|26,935.0
|1,285.0
|5.0
|M. Salud Pública y Asistencia Social
|15,200.0
|16,537.7
|1.337.7
|8.8
|M. Trabajo y previsión Social
|2,414.4
|2,100.0
|-314.4
|-13.0
|M. Economía
|977.7
|683.6
|-294.1
|-30.1
|M. Agricultura, Ganadería y Alimentación
|2,592.1
|2,640.8
|48.7
|1.9
|M. Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
|9,929.9
|7,140.2
|-2,789.7
|-28.1
|M. Energía y Minas
|106.5
|265.0
|158.5
|148.8
|M. Cultura y Deportes
|1,001.3
|1,018.0
|16.7
|1.7
|Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
|2,040.8
|2,471.5
|430.7
|21.1
|M. Ambiente y Recursos Naturales
|367.0
|343.9
|-23.1
|-6.3
|Obligaciones del Estado
|54,477.0
|61,109.9
|3,632.9
|6.3
|Servicios de la Deuda Pública
|20,162.1
|21,829.9
|1,667.8
|8.3
|M. Desarrollo Social
|2,879.9
|4,100.0
|1,220.1
|42.4
|Procuraduría General de la Nación
|200.0
|240.0
|40.0
|20.0
* Cifras expresadas en millones de quetzales