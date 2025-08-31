 Arévalo promete un Presupuesto 2026 con enfoque social
Nacionales

Arévalo promete un Presupuesto 2026 con enfoque social

Sin dar un monto, el presidente Bernardo Arévalo prometió un Presupuesto 2026 enfocado en temas sociales y para los trabajadores.

Arévalo ofreció un presupuesto 2026 enfocado en el pueblo., Captura de pantalla.
Arévalo ofreció un presupuesto 2026 enfocado en el pueblo. / FOTO: Captura de pantalla.

El mandatario, Bernardo Arévalo, ofreció un discurso lleno de retórica la noche de este domingo 31 de agosto de 2025 para hablar del presupuesto 2026, sin dar una cifra exacta, pero ofreciendo que el mismo tendrá un enfoque social y será de beneficio para el pueblo trabajador. El mandatario apareció ante las cámaras en una grabación en la que participaron todos sus ministros de Estado, repitiendo un argumento de logros y promesas.

Para el próximo año invertiremos en la construcción de 10 grandes institutos tecnológicos de excelencia, que estarán en puntos estratégicos del país. Estaremos en la construcción de los hospitales que estarán ubicados en Joyabaj, Chiquimula y Sololá, y avanzaremos hacia la meta de lograr una farmacia en cada municipio con medicinas a precios accesibles y favorables a la población", prometió el mandatario.

Después de 11 minutos de declaraciones, el mandatario se limitó a destacar logros y argumentar la gestión del gasto durante el 2025. En un extracto de su disertación mencionó que, de acuerdo con el plan de gobierno, el 45 % de la inversión pública se destinará a áreas sociales como salud, educación y protección social, convirtiéndose en uno de los presupuestos con mayor enfoque en la atención a sectores vulnerables.

En los últimos meses, hemos hablado mucho de dignidad, la dignidad que buscamos y que estamos construyendo día a día junto a ustedes, el pueblo de Guatemala, para que esa dignidad sea una realidad palpable. Hemos trabajado incansablemente desde el inicio de nuestro mandato, de acuerdo a una planificación sería que requiere un presupuesto adecuado", repitió el jefe del Organismo Ejecutivo.

El discurso de Arévalo sentenció que su administración diseñó "un presupuesto justo, social y para el pueblo trabajador; una herramienta para construir un país más justo, capaz de responder a las aspiraciones de quienes lo habitamos".

Además dijo que este es "un presupuesto acorde a nuestra realidad y a los cambios que debemos impulsar en todos los ámbitos de la Administración Pública, para que la riqueza que produce el esfuerzo de todas y todos los guatemaltecos se traduzca en mayor bienestar, y sobre todo, un presupuesto que nos acerque hacia el horizonte al que hoy se dirige Guatemala: el de la vida digna".

Según Arévalo, en 2025 "nuestra economía cerrará con un crecimiento del 4%, convirtiéndose en uno de los motores del crecimiento en América Latina y el Caribe. Esto es resultado del esfuerzo de trabajadores y empresarios, pero también de un poder público que cuenta con un presupuesto más robusto que se traduce en inversión transparente y mejores servicios públicos para todo el territorio nacional".

Habla de Salud y Educación

Arévalo reiteró que la salud "es un derecho al que cada vez más personas pueden acceder, ya que solo este año se han inaugurado 26 puestos de salud y para el próximo año se han proyectado construir muchos más". En ese rubro añadió que "las instalaciones hospitalarias que han puesto en marcha cuenta con el funcionamiento de tres hospitales esenciales en Joyabaj, Quiché, Sololá y Chiquimula".

También prometió la apertura de 20 nuevas farmacias públicas del Programa de Accesibilidad de Medicamentos (PROAM) a nivel departamental y más farmacias municipales.

En cuanto a la Educación, el gobernante repitió discurso al resaltar que la misma "es un pilar fundamental para que la niñez y la juventud tengan más y mejores oportunidades y para ello el Gobierno impulsa una transformación educativa sin precedentes".

Además, como parte del desarrollo, dijo que se debe invertir en espacios que durante años se relegaron, como la modernización del Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y el Aeropuerto Internacional La Aurora.

