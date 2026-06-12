Accidente en zona 16: Vehículo choca contra poste

Un accidente de tránsito se registró durante horas de la madrugada de este viernes, 12 de junio, en un sector del bulevar La Montaña, zona 16 de la Ciudad de Guatemala. En ese tramo se mantiene un cierre vehicular parcial y las autoridades han pedido precaución al circular.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un automóvil perdió el control del volante e impactó contra un poste de luminaria municipal.
La institución indicó que se mantiene presencia de agentes en el área, donde al menos dos de los carriles quedaron obstaculizados debido a que el carro accidentado y la estructura y cableado que derribó permanecen sobre la ruta.
"Ya se coordina apoyo con la empresa eléctrica para la atención del incidente. Precaución al transitar por el área. Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona", detalló la PMT.
Otros percances viales en la capital
Durante las primeras horas de este viernes se reportaron incidentes viales en diferentes puntos de la capital. Uno de estos en la 33 avenida "A" y 27 calle, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, donde un vehículo tipo picop presentó desperfectos mecánicos y permaneció obstaculiando uno de los carriles.
Los agentes de la PMT le brindaron apoyo a los ocupantes del automóvil para poder solucionar la falla. Además, estuvieron regulando el paso vehicular con el objetivo de evitar mayores inconvenientes.
Mientras tanto, en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, en la zona 17 capitalina, ocurrió una colisión entre dos motoristas. Los cuerpos de socorro se presentaron al lugar para poder brindar asistencia a los conductores afectados, mientras que las autoridades de tránsito mantuvieron presencia para apoyar en el ordenamiento de la circulación vehicular.
La PMT también le brindó asistencia vial a un motorista en la avenida Petapa y 53 calle de la zona 12.