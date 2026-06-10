Motorista herido en accidente de tránsito en Escuintla

Los cuerpos de socorro reportaron un accidente de tránsito este miércoles, 10 de junio, en el que estuvieron involucrados los conductores un tráiler y una motocicleta. El hecho ocurrió en el municipio de San José, Escuintla.
Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia tras ser alertados por vecinos del sector sobre una fuerte colisión en este sector. La entidad detalló que los paramédicos le brindaron asistencia prehospitalaria al conductor de la motocicleta, quien presentaba múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.
El paciente no pudo ser identificado, solo se determinó que se trataba de un hombre de aproximadamente 25 años de edad.
Tras ser estabilizado en el lugar, el motorista fue trasladado a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla para recibir atención médica especializada.
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Accidentes de tránsito dejaron 375 fallecidos en dos meses
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y febrero de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidentes de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.
La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y en ese período sumaron un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.