 Vehículos con fallas y colisiones impactan en el tránsito

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Vehículos con fallas, colisiones y presencia de lluvias impactan en el tránsito

Uno de los hechos ocurrió en la zona 2 capitalina, donde se le desprendieron las llantas traseras a un cabezal.

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Cabezal pierde llantas en la zona 2.,
Cabezal pierde llantas en la zona 2. / FOTO:
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Una serie de incidentes de tránsito han reportado las autoridades durante las primeras horas de este miércoles, 10 de junio. Se trata de colisiones, presencia de vehículos con fallas en las distintas rutas y, sumado a esto, el asfalto mojado ha marcado la jornada tras las fuertes lluvias que se presentaron entre la noche y madrugada.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala dio a conocer que un cabezal con problemas mecánicos permanece en la 2ª avenida y 2ª calle de la zona 2, en el tramo con dirección al norte.

"La plataforma presentó desprendimiento de llantas traseras. El vehículo queda orillado mientras se coordina ayuda con grúa particular para su movilización", detalló la institución.

De igual forma, instó a los usuarios del sector a tener precaución al transitar por el área y señaló que continúa trabajando para mejorar la movilidad en el área.

Mientras tanto, un camión de volteo con fallas mecánicas permanece en el bulevar Los Olivos, zona 18. Obstaculiza al menos uno de los carriles, así que se presentan ciertas complicaciones para la movilidad vehicular.

La PMT mantiene presencia y da seguimiento al incidente para poder coordinar las acciones necesarias y habilitar lo antes posible la movilidad.

También la calzada Simeón Cañas es escenario de la presencia de vehículos con desperfectos mecánicos. Se trata de dos cabezales que permanecen en el área del carril derecho, cuya presencia impacta seriamente en la circulación.

"La calle Martí hacia el sur se encuentra congestionada debido a que en la Simeón Cañas permanecen estos vehículos. Afortunadamente, una grúa ya se encuentra trabajando para poder retirarlos de la vía", informó un integrante de la PMT.

En tanto, un cabezal permanecía atorado en una curva de la 1ª avenida y 25 calle de la zona 1; sin embargo, las gestiones realizadas con una grúa permitieron poder retirarlo y liberar el tramo.

Complicaciones en Villa Nueva

En la jurisdicción de Villa Nueva también se presenta un panorama complicado para la circulación vehicular. Se dio a conocer por parte de la PMT de la localidad que un camión con fallas mecánicas permanece en el kilómetro 27 de la ruta de Bárcenas hacia Milpas Altas, por lo que se coordina la presencia de una grúa para poder movilizarlo.

Por aparte, las autoridades de tránsito indicaron que se mantiene el asfalto mojado por las lluvias registradas en las últimas horas, por lo que hicieron un llamado a los conductores, en especial a quienes viajan en motocicleta, a tomar las precauciones necesarias.

Otras emergencias en carreteras

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó una colisión entre dos tráileres en el kilómetro 31 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.

La entidad también informó sobre la salida de pista de un tráiler en el kilómetro 209 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

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