VIDEO. Accidente en Villa Nueva es captado por cámaras

Un accidente se registró en horas de la mañana de este martes, 9 de junio, en la salida del Cenma, yendo hacia la 50 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres. El hecho ocurrió justo en el momento en el que las autoridades de tránsito de Villa Nueva emitían un reporte para actualizar sobre la movilidad vehicular en el sector y fue captado por las cámaras.
Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, compartió en su cuenta de la red social X los detalles sobre el referido incidente, que dejó personas heridas y complicó temporalmente el paso vehicular en el sector.
"Justo cuando grababa mi segundo reporte de tránsito se registró una colisión vehicular. Uno de los motoristas circulaba en contra de la vía", detalló en la publicación la funcionaria municipal.
Cámara captó colisión
En las imágenes captadas por las cámaras de la institución se puede observar el momento en el que tres motoristas circulan en el tramo, que en ese momento no reflejaba alta carga vehicular. Uno de ellos, que transitaba por el carril izquierdo, se traslada al central. Algunos metros atrás se moviliza otro conductor en un vehículo de dos ruedas.
Mientras las dos primeras motocicletas mencionadas circulaban por esa ruta, en el centro, se incorpora la tercera. Se trata de un conductor que permanecía a un costado de la banqueta y que, por razones no establecidas, realiza una maniobra peligrosa. Avanza por el carril derecho e ingresa al central, pero yendo contra la vía. Para entonces, el primero de los conductores se había acercado lo suficiente y fue inevitable la colisión.
Los tripulantes de las motocicletas cayeron sobre la cinta asfáltica debido al impacto que tuvieron. Mientras el conductor que viajaba algunos metros atrás logra detener la marcha y evita así impactar contra los accidentados.
Los cuerpos de socorro acudieron al lugar y les brindaron asistencia a los afectados. Uno de ellos presentaba lesiones en las extremidades superiores.
Las autoridades reiteraron el llamado a los usuarios a tomar las medidas de precaución necesarias al conducir, respetar las leyes y reglamento de tránsito para evitar poner en riesgo sus vidas y las de los demás.