VIDEOS: tráiler provoca accidente en ruta al Pacífico

En redes sociales se difundieron videos que muestran el instante exacto en que un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente de tránsito en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, el pasado sábado 6 de junio de 2026. Las grabaciones han generado impacto entre usuarios debido a la forma en que se desarrolló el percance en una de las vías más transitadas del país.
En las imágenes se observa al vehículo pesado desplazándose en contra de la vía segundos antes del impacto, lo que derivó en una serie de colisiones con otros automotores que circulaban por el sector. El momento ha sido ampliamente compartido en distintas plataformas digitales.
De acuerdo con las autoridades, el conductor del tráiler indicó que la unidad sufrió una falla en el sistema de frenos, situación que provocó la pérdida de control del vehículo en plena carretera.
Los daños causados
La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, Dalia Santos, informó que el tráiler derribó al menos dos postes del tendido eléctrico, además de provocar el derrame de combustible sobre la cinta asfáltica y daños en varios vehículos involucrados en el percance.
Santos añadió que, tras el impacto inicial, el vehículo pesado terminó cruzándose hacia los carriles contrarios, lo que agravó la situación vial en el área y generó una fuerte complicación en la circulación.
Pese a la magnitud del accidente y los daños materiales, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.
Debido a la emergencia, equipos de socorro y personal de tránsito fueron desplegados para controlar el área, atender el derrame y restablecer la movilidad en el tramo afectado. Las imágenes también muestran cómo la caída de los postes redujo significativamente el paso vehicular.
Posteriormente, grúas fueron movilizadas para retirar los vehículos dañados, mientras los conductores involucrados fueron atendidos por las autoridades para la coordinación del retiro de los automotores y la liberación progresiva de la vía.