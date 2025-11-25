Presupuesto 2026: Comisión de Finanzas da dictamen favorable

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda anunció este martes, 25 de noviembre, que se emitió dictamen favorable al proyecto del Presupuesto General de Ingreso y Egresos 2026. Se aplicaron modificaciones en cuanto a asignaciones para ciertos rubros, principalmente aumentando los fondos para inversión.
En conferencia de prensa, el diputado Julio Héctor Estrada, quien preside la referida sala legislativa, brindó detalles al respecto de la discusión que se tuvo sobre el tema para poder llegar a emitir este dictamen, que contó con el aval de 16 legisladores.
"Tiene una serie de modificaciones importantes. Hay que resaltar que se reduce el techo de lo que había asignado, en 300 millones de quetzales, de 163 mil 700 millones, pasó a ser de 163 mil 400 millones, y también se disminuye el endeudamiento. La emisión de bonos se reduce 2 mil millones de quetzales y el uso de préstamos externos se reduce 400 millones de quetzales", dijo.
Añadió que el monto de deuda es muy parecido al del año anterior, con un déficit proyectado de 3.35 por ciento, manteniendo una carga tributaria de 11.8%, una cifra que fue validada con la Superintendencia de Administración Tributaria y Banco de Guatemala, entre otros actores.
También reveló que se recupera la asignación completa que tenía el Organismo Judicial y se aseguró la asignación para la Superintendencia de Competencia, una entidad recién regulada en la ley, por lo que hacía falta.
Algunos puntos que aborda el dictamen avalado por la comisión
"Hicimos un trabajo de principios de calidad de gasto, responsabilidad fiscal, inversión estratégica y eficiencia", enfatizó el legislador. A su vez, dio a conocer algunos de los puntos del dictamen del presupuesto:
- Salud: Se fortalece Unaerc con un aumento en su asignación de Q100 millones. También se crea el requerimiento para que en la segunda parte del año 2026 se cree una propuesta de ley y una propuesta de política pública para el tratamiento de enfermedades renales, que describió como un problema crónico y masivo que está "sub tratado".
- Pensiones: Se asignan Q10 millones y se hace un mandato para crear una mesa y hacer un análisis para redefinir parámetros para la respuesta que se debe dar a cada uno de los programas. Por aparte, Estrada indicó que "se corrige" un error que se tuvo al dejar fuera a los discapacitados del Ejército y jubilados del Banvi y Guatel, que son como mil personas de edad avanzada, pues si bien hay una ley específica, en un artículo de este presupuesto se les aumenta Q1 mil y se nivela hasta salario mínimo de 2024.
- Infraestructura: Se continúa con una mesa para poner orden en lo relacionado con la cartera de Comunicaciones, definiendo qué proyectos hay, cuáles hay que reestructurar, rehabilitar, y otros factores. También se proveen herramientas para mostrar que se puede seguir trabajando en proyectos que están judicializados y abandonados, así como hacer suspensiones anticipadas en proyectos de carreteras. Se trasladó recursos del Fopavi a Caminos. Y se hace uso de otro fondo de Q200 millones, que podrán servir para intervenir carreteras centroamericanas con herramientas muy ágiles.
- Seguridad: Se asignan Q500 millones para la construcción e una cárcel de alta seguridad, con herramientas y mandatos para que lo haga el Cuerpo de Ingenieros, con reglas especiales de contratación y mecanismos ágiles, que permitan, si el Gobierno ejecuta, que el país cuente con esta infraestructura.
- Transporte público: Se crea un programa nuevo con Q35 millones para recuperar el subsidio y pago para el adulto mayor en cuanto al transporte público, para ello se implementarán mecanismos electrónicos y la entrega se hará directamente al usuario, no a los transportistas.
- Inversión: Se movieron más de Q5 mil 500 millones a inversión, por lo que el balance de inversión pasó de ser del 18% del presupuesto a un 21%. "Es un presupuesto más orientado a inversión para que los bonos y la deuda vaya dirigido a este tema, dando soluciones tanto a nivel nacional, asignaciones a nivel local para seguir con el crecimiento", enfatizó.
"Se crearon más de 25 normas específicas para diferentes temas, se habilita de manera más estructurada las contrataciones país-país, se limita la contratación a través de Unops, PNUD y otros para hacer con transparencia esos mecanismos", dijo.
Estrada enfatizó que, definitivamente, se da un espacio para que el Gobierno pueda trabajar, con herramientas de trabajo, pero se necesita "un Ejecutivo que realmente las utilice" y ponga a funcionar el aparato público.
Pleno del Congreso debe conocer proyecto
El presidente de la Comisión de Finanzas indicó que se estará presentando el dictamen del Presupuesto 2026 a Dirección Legislativa y se verá si hoy se agendará el tema. También indicó que ha sugerido que se podría solicitar sesiones adicionales para discutirlo martes, jueves y sábado en tres lecturas, aunque indicó que eso lo decidirá el pleno.
El 30 de noviembre concluye el plazo para que el Legislativo decida con respecto a las cuentas públicas para el próximo ejercicio fiscal. si