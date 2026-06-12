 Artistas que Deslumbraron en la Inauguración de Canadá
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-- USA USA Paraguay Paraguay --
12 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Mejor que la de México? Ellos son los artistas que deleitaron en inauguración en Canadá

por Sandy Sandoval
Canadá, Foto EFE
Canadá / FOTO: Foto EFE

La fiesta del futbol llegó a Canadá por todo lo alto. Artistas internacionales, impresionantes coreografías y una explosión de color marcaron una ceremonia inolvidable que encendió la pasión de millones de aficionados alrededor del mundo.

Toronto vivió una jornada histórica este viernes al convertirse en el escenario de una de las celebraciones más esperadas de la gran fiesta del futbol. Miles de aficionados tomaron las calles de la ciudad canadiense para acompañar una ceremonia inaugural cargada de música, cultura y simbolismo antes del debut de la selección anfitriona frente a Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia realizada en el Toronto Stadium formó parte de las actividades oficiales que marcan el inicio de la participación de Canadá como una de las sedes principales del campeonato universal. Tras el acto inaugural celebrado un día antes en Ciudad de México, el protagonismo se trasladó al país norteamericano, que mostró al mundo una puesta en escena inspirada en su diversidad cultural y en el espíritu inclusivo que caracteriza al torneo.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Toronto se transforma en la capital del futbol

Desde las primeras horas de la mañana, las calles del centro de Toronto comenzaron a llenarse de aficionados vestidos de rojo y blanco. Banderas, cánticos, tambores y caravanas acompañaron el ambiente festivo que se apoderó de la ciudad.

Los seguidores canadienses, conocidos como "The Voyageurs", protagonizaron multitudinarias marchas rumbo al estadio, mientras que miles de aficionados bosnios también hicieron sentir su presencia con coloridos desfiles y demostraciones de apoyo a su selección. La convivencia entre ambas aficiones fue una muestra del carácter multicultural que los organizadores quisieron reflejar durante toda la celebración.

Una producción que resaltó la identidad canadiense

La ceremonia comenzó con una impresionante escenografía dominada por los colores rojo y blanco, acompañada por una gigantesca esfera dorada inspirada en el máximo trofeo del futbol internacional. Bailarines, artistas y representaciones culturales ocuparon el terreno de juego para ofrecer un espectáculo visual que rindió homenaje a la historia, diversidad y tradiciones de Canadá.

La producción estuvo a cargo de Balich Wonder Studio, empresa reconocida por diseñar algunos de los espectáculos más importantes del mundo. La propuesta artística integró tecnología, efectos visuales, música en vivo y elementos simbólicos que reflejaron la identidad multicultural canadiense.

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Canadá - Foto EFE

Las estrellas musicales brillaron en Toronto

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la participación de destacados artistas nacionales e internacionales. La cantante Alessia Cara encabezó parte de las actuaciones musicales junto a Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes llevaron al escenario una mezcla de sonidos, idiomas y culturas.

William Prince tuvo a su cargo la apertura oficial del espectáculo con una emotiva presentación que destacó las raíces culturales del país anfitrión. Posteriormente, diversos artistas ofrecieron actuaciones que combinaron ritmos contemporáneos con elementos tradicionales, creando una experiencia diseñada para una audiencia global.

Además, la organización había anunciado la presencia de reconocidas figuras como Michael Bublé y Alanis Morissette, reforzando el protagonismo del talento canadiense durante la ceremonia.

Un estadio que hace historia

El Toronto Stadium también escribió una página especial dentro de la historia del torneo. Con capacidad para aproximadamente 45 mil espectadores, se convirtió en el primer recinto canadiense en albergar un partido oficial de la competición mundial.

El estadio no solo será sede del encuentro inaugural de Canadá, sino que también recibirá varios partidos de la fase de grupos y una eliminatoria de dieciseisavos de final, consolidándose como uno de los escenarios más importantes del campeonato universal.

Etiquetas
ceremonia inauguralcelebración futbolísticadiversidad culturalartistas internacionalesFútbol en CanadáToronto Stadium

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