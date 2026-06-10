Tormenta tropical Cristina se degrada a depresión tropical

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó este miércoles, 10 de junio, que la tormenta tropical Cristina, que se desplaza en la región centroamericana, se degradó a depresión tropical. Además, señaló que continúa con rumbo hacia El Salvador.
El ente científico emitió un boletín meteorológico especial, en el cual señaló que el referido fenómeno ha reducido su intensidad y actualmente se ubica a una distancia aproximada de 275 kilómetros de Jutiapa, Guatemala, aunque su movimiento es estacionario.
"Actualmente, la posible trayectoria de la depresión es rumbo hacia El Salvador, promoviendo su debilitamiento cuando toque tierra. En Guatemala afectaría como un sistema fuerte de baja presión", se lee en el documento.
Agrega que se espera que las lluvias del miércoles al viernes sean abundantes, especialmente en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacífico, Altiplano Central y Occidente. En el resto de regiones se podrán presentar lluvias acompañadas de actividad eléctrica de carácter local.
Recomendaciones
La Conred compartió una serie de recomendaciones dirigida a la población en general para evitar mayores riesgos ante las lluvias pronosticadas:
- No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.
- No cruzar cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica.
- Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.
- Tener lista la mochila de las 72 horas.
- Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
- Mantenerse informados a través de medios oficiales.
- Ante cualquier situación de emergencia o desastre, activar el Sistema Conred llamando al número de teléfono de emergencia nacional 119.
Guatemala en alerta por lluvias
Guatemala, que se sitúa entre los 10 países con mayor riesgo del mundo ante los efectos del cambio climático según el Informe Mundial de Riesgo, se encuentra en plena época de lluvias de 2026, aunque las autoridades también han advertido sobre la proximidad de una prolongada canícula (sequía) prevista entre finales de junio y el mes de agosto, que acentuará la escasez de agua este año.
La Conred mantiene la alerta anaranjada en Guatemala al tiempo que las exhortan a la población a no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica y que identifiquen posibles rutas de evacuación.
Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, según las autoridades.