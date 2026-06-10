Conred mantiene monitoreo de tormenta Cristina, que avanza hacia El Salvador

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este miércoles, 10 de junio, que continúa con el monitoreo permanente de la tormenta tropical Cristina, la cual mantiene su trayectoria hacia El Salvador y actualmente se ubica a una distancia aproximada de 275 kilómetros del departamento de Jutiapa, Guatemala.
De acuerdo con la institución, debido a la cercanía y circulación del sistema tropical, se pronostica un incremento en las lluvias sobre el territorio nacional entre el miércoles y el viernes de la presente semana, por lo que se mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y su posible impacto.
Por medio de un boletín meteorológico especial, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la trayectoria de Cristina promueve su debilitamiento cuando toque tierra y se daría posiblemente su disipación al oeste de El Salvador.
La entidad añadió que, a pesar de no tener un impacto directo en territorio guatemalteco, se estarían presentando lluvias especialmente en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacífico, Altiplano Central y Occidente, donde se pueden tener los mayores acumulados.