Sistema se intensifica a depresión tropical Tres-E

Guatemala experimenta una fase de lluvias intermitentes debido a la influencia de un sistema de baja presión localizado actualmente cerca de las costas entre Nicaragua y Costa Rica, el cual se intensificó a este lunes, 8 de junio, a depresión tropical "Tres-E", lo que ha incrementado la humedad sobre el territorio nacional y generado nubosidad persistente.
Durante la transmisión del programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Cleofas Culajay, especialista en pronóstico climatológico, explicó que este fenómeno está en monitoreo desde la semana pasada y coincide con el inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico y el Atlántico. Los boletines meteorológicos recientes han alertado sobre abundantes precipitaciones en distintas regiones del país.
Regiones con mayor impacto de lluvias
Las lluvias más intensas afectarán principalmente a la región del Pacífico, la Boca Costa, la cadena volcánica, el sur de Occidente, el área central y parte de la región de Oriente. Según Culajay, estas zonas deben prepararse para precipitaciones abundantes durante la semana, debido a que la depresión avanza.
En áreas como la Boca Costa y el centro del país, es posible esperar lluvias acompañadas de actividad eléctrica. El pronóstico incluye la presencia de aguaceros intensos, pero de corta duración, especialmente en las regiones norte, caribe y oriental.
El experto advirtió sobre el riesgo de crecidas súbitas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en volcanes activos por la acumulación significativa de lluvia. Por ello, recomendó a la población mantenerse atenta y tomar medidas de precaución en las zonas vulnerables ante estas amenazas.
Días más lluviosos
Culajay definió el sistema de baja presión como un fenómeno atmosférico que, impulsado por la temperatura superficial del océano y otras condiciones ambientales, desarrolla circulación ciclónica. Según detalló, esta dinámica es responsable de generar lluvias considerables en su trayectoria y es común durante la actual época del año.
La misma se intensificó a depresión tropical y, aunque se espera que el día jueves haga su ingreso al país, desde este lunes se estarían incrementando gradualmente las lluvias del sur al centro del país. El miércoles y jueves serían los días con más lluvia.
Temporada de huracanes y el fenómeno El Niño
Consultado sobre la posible influencia de "El Niño", el profesional aclaró que la temporada de huracanes ocurre cada año al margen de ese fenómeno o el de "La Niña", aunque estos pueden modificar la cantidad e intensidad de los sistemas presentes. Para esta temporada, se prevé que "El Niño" provoque menos tormentas tropicales en el Atlántico, aunque no incide directamente en el sistema de baja presión actual.
El especialista reiteró la importancia de estar informados y atentos a los anuncios meteorológicos oficiales, ya que los próximos días serán predominantemente nublados, con precipitaciones intermitentes que podrían intensificarse. Además, hizo énfasis en la necesidad de poner atención especial en las regiones mencionadas por su mayor exposición al fenómeno.