 ¿Sabrina Carpenter está en México para el Mundial 2026?

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

¿Sabrina Carpenter está en México para el Mundial 2026?

¿Sabrina Carpenter llegó a México para el Mundial 2026? Fotos y videos de una joven idéntica a la estrella del pop desataron una ola de rumores en redes sociales.

Compartir:
Sabrina Carpenter, Redes sociales
Sabrina Carpenter / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

A pocas horas de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, las redes sociales se vieron inundadas por fotografías y videos que aparentemente mostraban a la cantante estadounidense Sabrina Carpenter recorriendo distintos puntos de la capital mexicana.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron especulaciones sobre una posible visita sorpresa de la intérprete de Espresso para asistir a la ceremonia inaugural del torneo o incluso participar en alguna actividad relacionada con el evento.

Sin embargo, conforme avanzaron las horas, la teoría comenzó a perder fuerza y muchos seguidores de la artista señalaron que la mujer captada en las calles de la ciudad no sería realmente la cantante.

La aparición que encendió las redes

El revuelo comenzó el miércoles 10 de junio cuando una joven de gran parecido físico con Sabrina Carpenter fue vista caminando por Paseo de la Reforma acompañada por un hombre vestido con una llamativa botarga de hot dog.

Los videos mostraban a la mujer saludando personas, posando para fotografías y recorriendo algunas de las zonas más transitadas de la capital.

Posteriormente también fue captada en una taquería y abordando una camioneta negra, lo que aumentó aún más la curiosidad de quienes seguían las publicaciones en redes sociales.

El supuesto parecido con la estrella estadounidense provocó que muchos usuarios asumieran que se trataba de una visita inesperada de la artista a México.

Los fans no tardaron en detectarlo

Aunque a primera vista el parecido resultaba sorprendente, seguidores de Sabrina Carpenter comenzaron a analizar las imágenes con mayor detalle y concluyeron que probablemente no se trataba de la cantante.

La joven lucía un vestido lencero muy similar a los atuendos que suele utilizar la artista durante apariciones públicas y sesiones fotográficas. También llevaba el cabello rubio y un maquillaje inspirado en el estilo que caracteriza a la cantante.

Sin embargo, muchos usuarios destacaron diferencias en las facciones del rostro, la estatura y algunos rasgos físicos.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios humorísticos y comparaciones: "Sabrina pero de Temu", "Me confundí por dos segundos", "No es ella, se nota de inmediato", "De Sabrina a Desabrina".

Los mensajes se multiplicaron en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde el tema se convirtió en tendencia durante varias horas.

¿Imitadora o estrategia viral?

La incertidumbre aumentó cuando la misma joven fue vista nuevamente, esta vez caminando por la Calzada de Tlalpan en dirección al Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial 2026.

El hecho de que apareciera cerca del recinto deportivo reactivó las especulaciones entre algunos usuarios, aunque la mayoría de seguidores de la artista continuó sosteniendo que no era la verdadera Sabrina Carpenter.

Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre la identidad de la mujer ni sobre el propósito de sus apariciones públicas.

Tampoco la cantante estadounidense ha publicado contenido relacionado con una visita a México en sus redes sociales oficiales.

Sabrina Carpenter y su vínculo con México

La posibilidad de que Sabrina Carpenter estuviera en territorio mexicano despertó gran entusiasmo debido a la popularidad que ha alcanzado en el país durante los últimos años.

La artista se ha convertido en una de las figuras más importantes del pop internacional gracias al éxito de canciones como Espresso, Please Please Please, Feather y Taste.

Su última visita a México ocurrió como parte de las fechas latinoamericanas del Eras Tour de Taylor Swift, donde participó como artista invitada y logró conquistar a miles de seguidores.

Precisamente por ello, muchos fanáticos expresaron su deseo de verla regresar próximamente para ofrecer conciertos propios en el país.

En Portada

EN VIVO. Minuto a minuto del México vs. Sudáfricat
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del México vs. Sudáfrica

09:00 AM, Jun 11
Hoy arranca el Universo Futbol por Emisoras Unidas de Guatemalat
Universo Futbol

Hoy arranca el Universo Futbol por Emisoras Unidas de Guatemala

08:05 AM, Jun 11
¿Qué jugadores siguen en activo del último México vs. Sudáfrica?t
Universo Futbol

¿Qué jugadores siguen en activo del último México vs. Sudáfrica?

07:01 AM, Jun 11
Departamento de Justicia de EE. UU. y autoridades guatemaltecas abordan estrategias contra el criment
Nacionales

Departamento de Justicia de EE. UU. y autoridades guatemaltecas abordan estrategias contra el crimen

10:03 AM, Jun 11
Detenciones de guatemaltecos en EE. UU. caen un 62% en 2026t
Nacionales

Detenciones de guatemaltecos en EE. UU. caen un 62% en 2026

08:11 AM, Jun 11

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbolCopa del Mundoredes sociales#liganacionalEstados UnidosReal MadridMinisterio PúblicoFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar