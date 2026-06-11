¿Sabrina Carpenter está en México para el Mundial 2026?

A pocas horas de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, las redes sociales se vieron inundadas por fotografías y videos que aparentemente mostraban a la cantante estadounidense Sabrina Carpenter recorriendo distintos puntos de la capital mexicana.
Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron especulaciones sobre una posible visita sorpresa de la intérprete de Espresso para asistir a la ceremonia inaugural del torneo o incluso participar en alguna actividad relacionada con el evento.
Sin embargo, conforme avanzaron las horas, la teoría comenzó a perder fuerza y muchos seguidores de la artista señalaron que la mujer captada en las calles de la ciudad no sería realmente la cantante.
La aparición que encendió las redes
El revuelo comenzó el miércoles 10 de junio cuando una joven de gran parecido físico con Sabrina Carpenter fue vista caminando por Paseo de la Reforma acompañada por un hombre vestido con una llamativa botarga de hot dog.
Los videos mostraban a la mujer saludando personas, posando para fotografías y recorriendo algunas de las zonas más transitadas de la capital.
Posteriormente también fue captada en una taquería y abordando una camioneta negra, lo que aumentó aún más la curiosidad de quienes seguían las publicaciones en redes sociales.
El supuesto parecido con la estrella estadounidense provocó que muchos usuarios asumieran que se trataba de una visita inesperada de la artista a México.
Los fans no tardaron en detectarlo
Aunque a primera vista el parecido resultaba sorprendente, seguidores de Sabrina Carpenter comenzaron a analizar las imágenes con mayor detalle y concluyeron que probablemente no se trataba de la cantante.
La joven lucía un vestido lencero muy similar a los atuendos que suele utilizar la artista durante apariciones públicas y sesiones fotográficas. También llevaba el cabello rubio y un maquillaje inspirado en el estilo que caracteriza a la cantante.
Sin embargo, muchos usuarios destacaron diferencias en las facciones del rostro, la estatura y algunos rasgos físicos.
Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios humorísticos y comparaciones: "Sabrina pero de Temu", "Me confundí por dos segundos", "No es ella, se nota de inmediato", "De Sabrina a Desabrina".
Los mensajes se multiplicaron en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde el tema se convirtió en tendencia durante varias horas.
¿Imitadora o estrategia viral?
La incertidumbre aumentó cuando la misma joven fue vista nuevamente, esta vez caminando por la Calzada de Tlalpan en dirección al Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial 2026.
El hecho de que apareciera cerca del recinto deportivo reactivó las especulaciones entre algunos usuarios, aunque la mayoría de seguidores de la artista continuó sosteniendo que no era la verdadera Sabrina Carpenter.
Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre la identidad de la mujer ni sobre el propósito de sus apariciones públicas.
Tampoco la cantante estadounidense ha publicado contenido relacionado con una visita a México en sus redes sociales oficiales.
Sabrina Carpenter y su vínculo con México
La posibilidad de que Sabrina Carpenter estuviera en territorio mexicano despertó gran entusiasmo debido a la popularidad que ha alcanzado en el país durante los últimos años.
La artista se ha convertido en una de las figuras más importantes del pop internacional gracias al éxito de canciones como Espresso, Please Please Please, Feather y Taste.
Su última visita a México ocurrió como parte de las fechas latinoamericanas del Eras Tour de Taylor Swift, donde participó como artista invitada y logró conquistar a miles de seguidores.
Precisamente por ello, muchos fanáticos expresaron su deseo de verla regresar próximamente para ofrecer conciertos propios en el país.