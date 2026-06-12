Copa Inflable Colapsa en Inauguración en Toronto

Lo que debía ser uno de los momentos más espectaculares de la ceremonia inaugural en Canadá terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá dejó momentos de música, color y diversidad cultural, pero también un inesperado incidente técnico que rápidamente se convirtió en tendencia mundial.

Una enorme réplica inflable de la Copa del Mundo, que formaba parte de la producción principal del espectáculo previo al partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, sufrió una falla mecánica en plena presentación y terminó desinflándose ante la mirada de miles de espectadores.

El incidente ocurrió en el Toronto Stadium, donde se llevó a cabo la segunda ceremonia inaugural de la máxima cita del futbol mundial. Aunque el espectáculo buscaba resaltar la multiculturalidad canadiense y ofrecer una experiencia visual memorable, un problema con una de las estructuras centrales terminó robándose la atención del público.

El trofeo inflable que no logró levantarse

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia era la aparición de una gigantesca Copa del Mundo inflable ubicada en el centro del terreno de juego. El elemento formaba parte de una compleja puesta en escena diseñada para simbolizar el inicio del Mundial 2026 y rendir homenaje al trofeo más codiciado del futbol.

Mundial 2026 - Mundial 2026

Mientras las artistas Jessie Reyez y Elyanna realizaban una de las actuaciones musicales más importantes de la noche, la estructura comenzó a elevarse lentamente desde el césped. Sin embargo, algo salió mal.

Canadá - Foto EFE

Las secciones superiores que rodeaban la esfera del trofeo no lograron inflarse correctamente y quedaron caídas hacia los costados. Conforme avanzaban los segundos, el problema se hizo más evidente hasta que la enorme figura empezó a perder forma frente a los asistentes.

Los organizadores reaccionaron rápidamente y optaron por retirar el inflable antes de que concluyera la presentación.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo

La transmisión internacional captó el momento exacto en que la estructura comenzó a colapsar. Las cámaras mostraron cómo varios integrantes del equipo de producción y bailarines se acercaban al escenario mientras el inflable descendía gradualmente.

En cuestión de minutos, videos y fotografías comenzaron a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron lo ocurrido.

Inauguración en Canadá - Captura de pantalla

Algunos aficionados calificaron el incidente como uno de los momentos más inesperados de la jornada, mientras que otros utilizaron el humor para referirse a la situación.

Inauguración en Canadá - Redes sociales

Las publicaciones se multiplicaron rápidamente y convirtieron la falla técnica en uno de los temas más comentados relacionados con el Mundial 2026 durante las primeras horas posteriores a la ceremonia.

Críticas al espectáculo inaugural

La falla del inflable se sumó a otras observaciones realizadas por usuarios en redes sociales. Algunos espectadores señalaron que la ceremonia no logró generar el impacto esperado debido a ciertos problemas de audio y a la percepción de que varias zonas del estadio lucían con espacios vacíos durante el espectáculo.

Aunque las opiniones estuvieron divididas, numerosos aficionados consideraron que la producción quedó por debajo de las expectativas generadas en los meses previos al torneo.

Sin embargo, otros destacaron que la ceremonia cumplió con su objetivo de mostrar la diversidad cultural de Canadá y de celebrar la llegada de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Una ceremonia inspirada en la diversidad canadiense

Más allá del incidente técnico, la inauguración estuvo marcada por presentaciones musicales, coreografías y representaciones culturales que buscaron reflejar la identidad multicultural del país anfitrión.

Artistas nacionales e internacionales participaron en un espectáculo que combinó elementos tradicionales y modernos para transmitir un mensaje de inclusión y convivencia entre distintas culturas.

La ceremonia también sirvió como antesala del histórico debut de Canadá en casa dentro del Mundial 2026, un torneo que por primera vez cuenta con múltiples actos inaugurales distribuidos entre los países organizadores.

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