 Copa Inflable Colapsa en Inauguración en Toronto
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-- USA USA Paraguay Paraguay --
12 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
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Scotland Brazil Haiti Morocco
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Turkey Paraguay USA Australia
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mundial 2026: copa inflable colapsa en pleno espectáculo inaugural en Toronto

por Sandy Sandoval
Canadá , Foto EFE
Canadá / FOTO: Foto EFE

Lo que debía ser uno de los momentos más espectaculares de la ceremonia inaugural en Canadá terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá dejó momentos de música, color y diversidad cultural, pero también un inesperado incidente técnico que rápidamente se convirtió en tendencia mundial.

Una enorme réplica inflable de la Copa del Mundo, que formaba parte de la producción principal del espectáculo previo al partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, sufrió una falla mecánica en plena presentación y terminó desinflándose ante la mirada de miles de espectadores.

El incidente ocurrió en el Toronto Stadium, donde se llevó a cabo la segunda ceremonia inaugural de la máxima cita del futbol mundial. Aunque el espectáculo buscaba resaltar la multiculturalidad canadiense y ofrecer una experiencia visual memorable, un problema con una de las estructuras centrales terminó robándose la atención del público.

El trofeo inflable que no logró levantarse

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia era la aparición de una gigantesca Copa del Mundo inflable ubicada en el centro del terreno de juego. El elemento formaba parte de una compleja puesta en escena diseñada para simbolizar el inicio del Mundial 2026 y rendir homenaje al trofeo más codiciado del futbol.

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Mundial 2026 - Mundial 2026

Mientras las artistas Jessie Reyez y Elyanna realizaban una de las actuaciones musicales más importantes de la noche, la estructura comenzó a elevarse lentamente desde el césped. Sin embargo, algo salió mal.

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Canadá - Foto EFE

Las secciones superiores que rodeaban la esfera del trofeo no lograron inflarse correctamente y quedaron caídas hacia los costados. Conforme avanzaban los segundos, el problema se hizo más evidente hasta que la enorme figura empezó a perder forma frente a los asistentes.

Los organizadores reaccionaron rápidamente y optaron por retirar el inflable antes de que concluyera la presentación.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo

La transmisión internacional captó el momento exacto en que la estructura comenzó a colapsar. Las cámaras mostraron cómo varios integrantes del equipo de producción y bailarines se acercaban al escenario mientras el inflable descendía gradualmente.

En cuestión de minutos, videos y fotografías comenzaron a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron lo ocurrido.

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Inauguración en Canadá - Captura de pantalla

Algunos aficionados calificaron el incidente como uno de los momentos más inesperados de la jornada, mientras que otros utilizaron el humor para referirse a la situación.

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Inauguración en Canadá - Redes sociales

Las publicaciones se multiplicaron rápidamente y convirtieron la falla técnica en uno de los temas más comentados relacionados con el Mundial 2026 durante las primeras horas posteriores a la ceremonia.

Críticas al espectáculo inaugural

La falla del inflable se sumó a otras observaciones realizadas por usuarios en redes sociales. Algunos espectadores señalaron que la ceremonia no logró generar el impacto esperado debido a ciertos problemas de audio y a la percepción de que varias zonas del estadio lucían con espacios vacíos durante el espectáculo.

Aunque las opiniones estuvieron divididas, numerosos aficionados consideraron que la producción quedó por debajo de las expectativas generadas en los meses previos al torneo.

Sin embargo, otros destacaron que la ceremonia cumplió con su objetivo de mostrar la diversidad cultural de Canadá y de celebrar la llegada de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Una ceremonia inspirada en la diversidad canadiense

Más allá del incidente técnico, la inauguración estuvo marcada por presentaciones musicales, coreografías y representaciones culturales que buscaron reflejar la identidad multicultural del país anfitrión.

Artistas nacionales e internacionales participaron en un espectáculo que combinó elementos tradicionales y modernos para transmitir un mensaje de inclusión y convivencia entre distintas culturas.

La ceremonia también sirvió como antesala del histórico debut de Canadá en casa dentro del Mundial 2026, un torneo que por primera vez cuenta con múltiples actos inaugurales distribuidos entre los países organizadores.

Etiquetas
TorontoColapsoMundial 2026ceremonia inauguralincidentes deportivos#ViralesMundial2026copa inflable

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