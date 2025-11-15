Mujer detenida por robar celulares en Festival de Las Flores

Las fuerzas de seguridad confirmaron que este sábado, 15 de noviembre, fue capturada una presunta delincuente en el marco de los operativos implementados por la celebración del Festival de las Flores en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
La ciudad colonial se llenó durante el presente fin de semana del colorido y belleza de todo tipo de flores que engalanan sus calles, lo cual atrajo, como en años anteriores, a cientos de visitantes.
La Policía Nacional Civil (PNC) implementó medidas de prevención y verificación para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el marco de la actividad. Fue en el desarrollo de estas acciones que se conoció sobre los casos de robo.
De acuerdo con la información compartida por la institución, los agentes detuvieron a Silvia Elizabeth Menéndez, de 44 años, presunta responsable del hurto múltiple de teléfonos móviles durante el festival.
La sospechosa fue ubicada en un sector de la calle Ancha, en esa localidad, cuando se movilizaba a bordo de un vehículo. En ese momento, se le decomisó una bolsa de mano con 14 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.
GPS de celular robado y cámaras permitieron ubicar a la mujer
La sospechosa fue localizada gracias a que uno de los denunciantes acompañó a los agentes y mediante la ubicación del GPS de su dispositivo se logró rastrear y localizar el carro en el que se trasladaba la presunta responsable de robo.
También se dio seguimiento a imágenes captadas por cámaras de videovigilancia de la municipalidad de Antigua Guatemala y se contó con el apoyo de agentes municipales para detener el automotor para su identificación.
"Esta captura se dio en seguimiento a denuncias de ciudadanos afectados. Varios de ellos reconocieron sus dispositivos y se adhirieron al proceso legal para fortalecer la denuncia", explicó la institución policial.
Asimismo, informó que, al verificar en la base de datos de la PNC, se constató que a esta mujer le aparecen cuatro antecedentes por portación de droga, agresión, robo y asalto a buses.